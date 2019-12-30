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رياضة

برنامج تأهيلي لأجايي في الأهلي

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 11:48 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
وضع خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجا تأهيليا للنيجيري جونيور أجايي مهاجم الفريق؛ لتجهيزه للمشاركة في مران الفريق الجماعي، والتواجد مع الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وتعرض أجايي لإصابة بإجهاد في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة بلاتينيوم الزيمبابوي التي أقيمت مساء السبت الماضي على استاد السلام.

ورفض الجهاز الفني المجازفة به، وتم استبداله على الفور بمجرد شعوره بآلام في العضلة الخلفية. 

وواصل الأهلي استعداداته صباح اليوم لمواجهة مصر المقاصة التي تقام في السابعة والنصف مساء الأربعاء المقبل على استاد السلام في الجولة الحادية عشرة في بطولة الدوري الممتاز.
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