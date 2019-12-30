إنفوجراف.. خطوات جهاز حماية المنافسة للتعامل مع صفقة استحواذ أوبر على كريم

نشرت الصفحة الرسمية لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، انفوجراف يوضح التسلسل الزمني لتعامل الجهاز مع صفقة استحواذ شركة "أوبر" للنقل التشاركي على شركة "كريم"، ومجموعة القرارات التي اتخذها قبل الإعلان عن الصفقة وحتى إصدار "الالتزامات والضوابط".





ويرصد الانفوجراف التسلسل الزمني للتعامل مع الشركتين بداية من إصدار التدابير الوقتية، وإجراء الاستبيانات، ودراسة السوق، وتلقى العروض المختلفة للالتزامات والضوابط وحتى صدور قرار مجلس الإدارة بها، وذلك في الخطوات التالية:-





22 أكتوبر 2018​

أصدر الجهاز مجموعة من التدابير الوقتية تحظر على الأطراف إتمام الصفقة قبل العرض عليه.





26 مارس 2019

إعلان الأطراف باحتمالية إتمام الصفقة.





7 أبريل 2019

تلقى الجهاز إخطارًا رسميًّا بعملية استحواذ أوبر على 100% من أصول شركة كريم.





24 مايو 2019​

انتهى الجهاز من إعداد دراسته بشأن آثار صفقة الاستحواذ على المنافسة.





21 يونيو 2019

تلقي الردود الاقتصادية لممثلي الأطراف





27 يونيو 2019

تلقي الردود القانونية ممثلي الأطراف

8 أغسطس 2019

تعليق الجهاز على ردود الأطراف.





28 أغسطس 2019

رد ممثلي الأطراف على تعليق الجهاز.





9 سبتمبر 2019

مذكرة ختامية لما خلصت إليه دراسة الجهاز.





3 سبتمبر 2019​

العرض الأول المقدم من قِبَل الأطراف "بالالتزامات والضوابط" التي يتعهدون بها على أنفسهم في حال إتمام الصفقة.





22 سبتمبر 2019​

تعليق الجهاز على التزامات وضوابط الأطراف مصحوبًا بإرشادات.





16 أكتوبر 2019​

العرض الثاني المقدم من قِبَل الأطراف "بالالتزامات والضوابط" التي يتعهدون بها على أنفسهم في حال إتمام الصفقة.





31 أكتوبر 2019​

نتيجة اختبار السوق الذي أجراه الجهاز لاختبار التزامات وضوابط الأطراف.





6 نوفمبر 2019

العرض الثالث المقدم من قبل الأطراف "بالالتزامات والضوابط".





25 نوفمبر 2019​

نتيجة اختبار السوق الذي أجراه الجهاز لاختبار التزامات وضوابط الأطراف.





19 نوفمبر 2019​

مقترح بالتزامات خاصة بخدمات النقل الجماعي.





11 ديسمبر 2019​

مقترح معدل بالتزامات خاصة بخدمات النقل الجماعي.





11 ديسمبر 2019​

العرض الرابع المقدم من قِبَل الأطراف "بالالتزامات والضوابط".





18 ديسمبر 2019​

العرض الخامس المقدم من قِبَل الأطراف "بالالتزامات والضوابط".





20 ديسمبر 2019​