فعل لم يحمد عقباه.. أول تعليق روسي على ضرب أمريكا قوات موالية لإيران بالعراق

حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، من السياسات التي يتبعها الغرب في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، معتبرًا أن هذه السياسات ستؤدي إلى مالا يحمد عقباه، بحسب ما ذكرت شبكة آر تي.





وقال لافروف: إن روسيا قلقة إزاء التوتر المتزايد في منطقة الخليج العربي، معتبرًا أن تصرفات الغرب تفاقم الوضع هناك ولا تعمل على التهدئة.





يأتي ذلك بعد قيام أمريكا بشن غارات على أهداف تابعة لحزب الله العراقي العراق، أسفرت عن مقتل عراقيين وإيرانيين، وقالت أمريكا إن الهجمات ضرورية للرد على قيام حزب الله العراقي بإمطار منشآت تتواجد بها قوات أمريكية بالصواريخ ، وهو الأمر الذي خلف قتلى أمريكيين وعراقيين.



