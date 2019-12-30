AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ أسيوط يكلف السكرتير المساعد بمتابعة أعمال صيانة وترميم ميادين حي شرق

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 12:08 م
صدى البلد
Advertisements
إيهاب عمر
كلف اللواء عصام سعد إبراهيم محافظ أسيوط المهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، بمتابعة ورصد أعمال صيانة وترميم الميادين العامة بمدينة أسيوط، مشيرًا إلى أنه تُجرى أعمال صيانة وترميم الميادين العامة بحي شرق شملت ميادين القارئ الجالس والعطيفي والحسن والمدخل الجنوبي للمحافظة، موجهًا رؤساء المراكز والأحياء، بالتنسيق مع الجهات المعنية بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة حسب اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، وذلك في إطار إظهار المحافظة بصورة جمالية لائقة، والحفاظ على المظهر الحضاري، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيًرا بتطوير وتنمية الصعيد تحقيقا لاستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح المهندس نبيل الطيبي، السكرتير المساعد، أنه بناءً على توجيهات وتكليفات محافظ أسيوط، بمتابعة ورصد أعمال صيانة وترميم الميادين العامة بمدينة أسيوط تم المرور على الميادين العامة داخل نطاق حي شرق برفقه أيمن محروس رئيس الحي لمتابعة ورصد أعمال الصيانة والترميم.

وذكر الطيبي أن أعمال التطوير تشمل ميدان القارئ الجالس أمام حديقة الفردوس وميدان العطيفي بمنطقة فريال وميدان الحسن وميدان "أم البطل" بالمدخل الجنوبي لمدينة أسيوط، منوها بأن في ذات السياق تم المرور على كوبري الوسطى لمتابعة أعمال صيانة ودهان ورصف الكوبري، مشيرًا إلى أنه تم إسناد أعمال الرصف بالكوبري لهيئة الطرق والكباري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صقر يتفقد 3 مشروعات جديدة لتطوير محافظة السويس

محافظ أسيوط يتابع أعمال النظافة والتجميل بحي شرق

بـ 1.7 مليار جنيه | وزير النقل ومحافظ أسيوط يتفقدان أعمال تنفيذ مشروع محور ديروط | وإنهاء 31% منه .. وافتتاحه في 30 يونيو 2020

ترشيحاتنا

أهم الأخبار ..بعد صورتها شبه عارية تفاصيل أزمة لينا الفيشاوي مع والدها.. مرتضى منصور: كهربا لا يشرفنا.. وغارات أمريكية بسوريا والعراق

تفاصيل حكم الإعدام على منفذ الهجوم الإرهابي على الفرقة الاستعراضية بالرياض

بعد القصف الأمريكي في العراق.. الخارجية الإيرانية تهدد واشنطن

سجن عالم قام بتجربة محرمة لاستنساخ البشر

زوجان يلقيان 15 ألف جنيه إسترليني فى القمامة.. ومفاجأة في انتظارهما

لا يمكن قتله تقريبا.. ماذا تعرف عن أقوى حيوان في العالم؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هترجع الفلوس لو اطلقت.. رسالة عروس لمصور حفل زفافها تشعل مواقع التواصل

تتحدى البرد.. سالي عبد السلام بإطلالة شتوية أنيقة

زوجان يلقيان 15 ألف جنيه إسترليني فى القمامة.. ومفاجأة في انتظارهما