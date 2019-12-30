محافظ أسيوط يكلف السكرتير المساعد بمتابعة أعمال صيانة وترميم ميادين حي شرق

كلف اللواء عصام سعد إبراهيم محافظ أسيوط المهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، بمتابعة ورصد أعمال صيانة وترميم الميادين العامة بمدينة أسيوط، مشيرًا إلى أنه تُجرى أعمال صيانة وترميم الميادين العامة بحي شرق شملت ميادين القارئ الجالس والعطيفي والحسن والمدخل الجنوبي للمحافظة، موجهًا رؤساء المراكز والأحياء، بالتنسيق مع الجهات المعنية بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة حسب اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، وذلك في إطار إظهار المحافظة بصورة جمالية لائقة، والحفاظ على المظهر الحضاري، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيًرا بتطوير وتنمية الصعيد تحقيقا لاستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.



وأوضح المهندس نبيل الطيبي، السكرتير المساعد، أنه بناءً على توجيهات وتكليفات محافظ أسيوط، بمتابعة ورصد أعمال صيانة وترميم الميادين العامة بمدينة أسيوط تم المرور على الميادين العامة داخل نطاق حي شرق برفقه أيمن محروس رئيس الحي لمتابعة ورصد أعمال الصيانة والترميم.



وذكر الطيبي أن أعمال التطوير تشمل ميدان القارئ الجالس أمام حديقة الفردوس وميدان العطيفي بمنطقة فريال وميدان الحسن وميدان "أم البطل" بالمدخل الجنوبي لمدينة أسيوط، منوها بأن في ذات السياق تم المرور على كوبري الوسطى لمتابعة أعمال صيانة ودهان ورصف الكوبري، مشيرًا إلى أنه تم إسناد أعمال الرصف بالكوبري لهيئة الطرق والكباري.