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منوعات

هترجع الفلوس لو اطلقت.. رسالة عروس لمصور حفل زفافها تشعل مواقع التواصل

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 12:15 م
صدى البلد
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هدير علاء
واجهت عروس موجة من السخرية في الآونة الأخيرة بسبب طلب غريب وغير متوقع إطلاقًا وجهته لمصور حفل زفافها، حيث طالبت العروس، التي لم تتم الإشارة إلى هويتها، باسترداد كامل المبلغ الذي من المقرر أن تدفعه لمصور الزفاف في حال حدوث الطلاق.

وأفاد تقرير نشرته صحيفة "The Sun" البريطانية بأن العروس، التي من المقرر أن تتزوج بالعاصمة البريطانية "لندن" في شهر يونيو، على استعداد لإنفاق مبلغ يُقدر بنحو 1500 جنيه إسترليني على صور حفل زفافها، لكنها شددت في الوقت ذاته على أنها تتوقع استعادة المبلغ في حال انفصلت عن عريسها.

وأرجعت العروس السبب وراء ذلك إلى أنه في حال حدوث الطلاق فإنها وعريسها لن يعودا في حاجة إلى الصور.

وقام المصور، الذي رفض التعامل مع العروس بالفعل، بمشاركة طلبها غير المألوف ولقطة من البريد الإلكتروني الذي أرسلته إليه عبر الإنترنت، وكان مضمون ما جاء به كالتالي: "مرحبًا.. أنا وخطيبي نبحث عن مصور زفاف، لكننا نواجه مشاكل متعلقة بالعقود".

وتابعت موضحة أنها وعريسها يرغبان في فقرة أو بند يضمن لهما استرداد أموالهما في حال حدوث الطلاق، نظرًا لأنهما لن يكونا في حاجة إلى الصور في مثل هذا الموقف، بحسب وصف العروس.

وطلبت من المصور في نهاية رسالتها أن يبلغها في حال كان مثل هذا البند موجودًا في عقده أو إذا كان على استعداد لإضافته.

وسرعان ما تمت مشاركة هذه اللقطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لاقت تفاعلًا كبيرًا، ووصف عدد من الرواد طلب العروس بـ"الجنوني" و"غير المعقول"، مشيرين إلى أنه لا يمكن لأي شخص القبول بمثل هذا الطلب.

وسخر أحد الرواد من الأمر وعلق قائلًا: "لم يكن لدي أي فكرة عن أن مصوري الزفاف مسئولون عن العلاقة.. يجب أن ندفع لهم المزيد في هذه الحالة"؛ وانتقد آخر تفكير العروس بشأن الطلاق حتى قبل عقد القران.

واقترح أحد الرواد على المصور الموافقة على طلب العروس، ومحاسبتها وعريسها على كل شهر زواج.
هترجع الفلوس لو اطلقت.. رسالة عروس لمصور حفل زفافها تشعل مواقع التواصل
هترجع الفلوس لو اطلقت.. رسالة عروس لمصور حفل زفافها تشعل مواقع التواصل
هترجع الفلوس لو اطلقت.. رسالة عروس لمصور حفل زفافها تشعل مواقع التواصل
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