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فن

محمد إمام يقضي اجازته في لندن

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 12:22 م
محمد امام
محمد امام
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شيرى نبيل
سافر الفنان محمد امام الي باريس من أجل قضاء ليلة رأس السنة ، حيث شارك إمام جمهوره بصورة من أمام محل هارودز عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي " انستجرام ".

وكتب على الصورة، قائلا:" من قدام عمر أفندى بتاع لندن".

حيث ينتظر امام عرض فيلم "لص بغداد" بطولة النجوم محمد إمام، وفتحى عبد الوهاب، وياسمين رئيس، وأمينة خليل، ومحمد عبد الرحمن، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق الذى يظهر كضيف شرف فى الأحداث، وتدور أحداثه فى إطار الأكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية التى تقع عندما يبدأ أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود، والفيلم من إخراج أحمد خالد موسى وتأليف تامر إبراهيم، وإنتاج سينرجى فيلم.
محمد إمام يقضي اجازته في لندن
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