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أخبار البلد

بحضور وزير الشباب ..الزملوط يهدى صناع الخير الوادى الجديد

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 12:31 م
وزير الشباب
وزير الشباب
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أمانى نوار
أهدى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد درع المحافظة لمؤسسة صناع الخير للتنمية تأكيدا على دورها الرائد فى دعم شرائح غير القادرين فى محاربة العمى وتقديرا لجهودها في مختلف الأنشطة الخيرية.

جاء ذلك خلال لقاء جماهيري عام نظمته المحافظة بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وشارك فيه قيادات تنفيذية وشعبية رفيعة من أبناء المحافظة.

تسلم درع محافظة الوادي الجديد الدكتور محمد عبدالجليل مدير إدارة المشروعات بصناع الخير.

وفي تعقيبه علي إهداء درع المحافظة إلي صناع الخير أكد اللواء محمد سلمان الزملوط محافظ الوادي الجديد أن صناع الخير ومن خلال تنفيذها المتقن لأولى قوافل مبادرتها عينيك في عنينا بالوادي ضربت مثلا رائعا لقدرة منظمات المجتمع المدني علي دعم جهود الدولة في تقديم خدمات طبية ذات جودة للمواطنين في القري الأشد احتياج في كل شبر على أرض مصر في مجالات محاربة العمى.

وأكد د محمد عبدالجليل مدير إدارة المشروعات بصناع الخير علي امتنان صناع الخير وجميع فريق العمل بإداراتها المختلفة لتكريم محافظ الوادي الجديد للمؤسسة موضحا أن المؤسسة وهي تستقبل عاما جديدا تعد بدوام تقديم خدماتها الخيرية النوعية ذات الجودة لكل الأهالي في كل القرى والتجمعات السكانية في كل محافظات مصر وبخاصة الحدودية والنائية منها.

يذكر أن صناع الخير وأوركيديا للصناعات الدوائية ومن خلال مبادرتهما عنيك فى عنينا التي يتم تنظيمها تحت رعاية مجلس الوزراء نجحت فى تنظيم قافلة طبية بقرية الخرطوم مركز الخارجة بدعم من اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وبالتعاون مع المجلس القومى للمرأة بالمحافظة، وحضرها اللواء أشرف مصطفى سكرتير عام المحافظة، ووكيل وزارة الصحة الدكتور أحمد محروس، وعدد من القيادات التنفيذية، ووقعت خلالها الكشف 790 على وعمل مقاييس نظارات ل 196 مواطنا وتوزيع 586 عبوة قطرات عيون، وتحويل 78 حالة لإجراء عمليات للحالات المستحقة.

وفي لفتة إنسانية انتقلت القافلة بعد ختام عملها بالقرية الي مقر جمعية نور البصيرة لرعاية المكفوفين بمدينة الخارجة لتوقيع الكشف على أبناء الجمعية من فاقدي البصر وضعاف البصر تخفيفا عليهم بدلا من انتقالهم لتوقيع الكشف عليهم بمقر عمل المبادرة بقرية الخرطوم وثبت بعد توقيع الكشف عليهم احتياج 4 من أبناء الجمعية لمتابعة علاجية لحمايتهم من فقد البصر بشكل كامل وسوف تقوم صناع الخير بتقديم الخدمات الطبية المطلوبة لهم .
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