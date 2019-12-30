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أخبار البلد

مصر للطيران للصيانة: نوسّع نطاق التعاون مع الكيانات الكبرى في عمرة الطائرات

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 12:02 م
رئيس مصر للطيران
رئيس مصر للطيران للصيانة
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نورهان خفاجي
أكد المهندس إبراهيم فتحي رئيس شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، أن الفترة الحالية تشهد توجهات رسمية من الدولة المصرية نحو تطوير وتحديث كافة قطاعات الدولة، لا سيما قطاع الطيران هو من القطاعات الهامة والحيوية للدولة.

وقال إبراهيم فتحي، في رسالة موجهة إلى العاملين، اليوم الاثنين، إن صيانة الطائرات واجزائها وحركاتها تعتبر هي عصب قطاع الطيران المدني، لهذا تنتظرنا العديد من التحديات المستقبلية لنواجهها سويا بعزيمة وإرادة قادرة على مواجهة تلك التحديات وهو ما يتفق مع طبيعة أبناء مصر للطيران للصيانه في مختلف أوقات الشدة والرخاء.

وأضاف رئيس مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، "نستهدف معا الحفاظ على قاعدة عملائنا من خلال الاعتمادات الدولية والمحلية التي بحوزتنا، كما ستعمل علي جذب المزيد من العملاء بجهودنا وسمعتنا الطيبة التي نتمتع بها، كما سنعمل سويا على زيادة القدرات الفنية لمختلف المواقع الانتاجية وكذلك توسيع نطاق التعاون مع الكيانات الكبرى في مجال صيانة وعمرة الطائرات واستثمار قدرتنا اللا محدودة لعقد اتفاقيات شراكة تعود بزيادة العائد لخدمات الصيانة وعمرة الطائرات".

ودعا العاملين إلى الارتقاء بجهودهم للحفاظ على أعلى المستويات الفنية المعهودة في مواجهة الصعاب والتحديات المستقبلية التي تنتظرنا.
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