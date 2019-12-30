مصرع شخص وإصابة 4 في حادث تصادم توك توك ودراجة بخارية بالشرقية

لقي شخص مصرعه وأصيب 4 آخرون بكدمات وكسور، في حادث تصادم دراجة بخارية "توك توك" وموتسيكل بدائرة مركز أولاد صقر وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى أولاد صقر المركزي، وبالعرض علي النيابة العامة قررت التصريح بالدفن.



تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد وقوع حادث تصادم بدائرة مركز شرطة أولاد صقر.



وتبين من التحريات الأولية، وقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية "توك توك"، وموتوسيكل أسفر ذلك عن مصرع شخص وإصابة 4 آخرين بكدمات وكسور.



وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى أولاد صقر العام لتلقي الإسعافات الأولية، والتحفظ علي الجثة بمشرحة المستشفي، وبالعرض على النيابة صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.