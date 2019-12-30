زوجي طلقني للارتباط بأجنبية ولم يعترف بانفصالنا رسميًا.. ماذا أفعل

ورد سؤال إلى دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب» تقول صاحبته: «طلقني زوجي وهو مسافر؛ ليتزوج بأجنبية لأمور تتعلق بالأوراق والإقامة، وقال لي إنه لا يعترف بهذا الطلاق، وما زال يرسل المال إليّ ويتحدث معي عبر الهاتف؛ فهل وقع يمينه عليّ؟».
وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، و أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأن وقوع يمين الطلاق من عدمه يتوقف على أمرين رئيسيين: الأول: إن كان الطلاق قد وثّق لدى مأذونٌ شرعي؛ فقد وقع وانتهى الأمر، والثاني: إن كان الطلاق شفويًا فقط؛ فهذا لا يمكن الفصل فيه إلا بحضور الزوج والاستماع منه شخصيا، وسؤاله عن عدة أشياء نستطيع بعدها الفصل بوقوع الطلاق من عدمه.
وأوضح أن الطلاق الشفوي يقع إذا تحققت شروطه، أما الموثق يكون بمثابة إقرار من الزوج بتطليق زوجته، وهذا جائز شرعًا إلا إذا وجد ما يثب أن الزوج كان مكرهًا على هذا، والذي يفصل فيه هو القاضي.
-طلقني زوجي ثلاث طلقات فهل يجوز أن أتزوج على ورق حتى يتسنى لي العودة لزوجي مرة أخرى:
طلقني زوجي رسميًا ثلاث طلقات فهل يجوز أن أتزوج على الورق فقط حتى يتسنى لي العودة لزوجي مرة أخرى ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه فتوى مسجله عبر موقع دار الإفتاء المصرية.
وأجاب قائلًا: أنه لا يصح ذلك، فعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : (جَاءَتْ امْرَأَةُ رِفاعَةَ الْقُرَظِيِّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَأَبَتَّ طَلَاقِي فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ . فَقَالَ : ( أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ؟ لَا ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ)، فلأبد أن يتم زواجه مستوفى الأركان غير مشروط فيه المدة ويتم الدخول الحقيقي ثم يحصل الطلاق بعد ذلك، إذا حصل فإذا حصل الطلاق بعد زواج صحيح غير مؤقت وحصل فيه الدخول الحقيقي فبعد هذا الطلاق وإستيفاء العدة منه فيجوز الرجوع للزوج الأول والا فلا.
-طلقني زوجي ويريد أن تستمر العلاقة كأصدقاء.. تعرف على رد الإفتاء:
ورد إلى مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، سؤال يقول صاحبه "طلقني زوجي منذ شهر، وهو الآن يريد أن تكون العلاقة بيننا صداقة وتواصل مستمر بلا زواج، فما حكم هذا؟.
وقال مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، إنه ما دام الطلاق قد تم ووقع بينكما، فبمجرد انتهاء العدة أصبح هذا الرجل أجنبيًا عنك، لا يجوز أن يحدث بينكما هذا الذي تذكرينه، ويجب عليك أن تقطعي علاقتك به، ولا يكون بينكما إلا مصلحة الأولاد، ويتم التواصل والاتفاق بينكما على مصلحتهم عن طريق محارمك، وإذا كان هذا الرجل يريد أن يستمر معك فلا سبيل لكما إلا الزواج.
أما إذا كانت العدة مستمرة لم تنتهِ بعد، فينبغي عليك ألا تخرجي من بيت الزوجية، ويستحب لك أن تجذبيه إليك بكل صورة ممكنة؛ تحريضًا له على مراجعتك، ولذا يقول الفقهاء: يستحب للمعتدة من طلاق رجعي أن تتزين وتتشوف طوال فترة العدة.
وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، و أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأن وقوع يمين الطلاق من عدمه يتوقف على أمرين رئيسيين: الأول: إن كان الطلاق قد وثّق لدى مأذونٌ شرعي؛ فقد وقع وانتهى الأمر، والثاني: إن كان الطلاق شفويًا فقط؛ فهذا لا يمكن الفصل فيه إلا بحضور الزوج والاستماع منه شخصيا، وسؤاله عن عدة أشياء نستطيع بعدها الفصل بوقوع الطلاق من عدمه.
وأوضح أن الطلاق الشفوي يقع إذا تحققت شروطه، أما الموثق يكون بمثابة إقرار من الزوج بتطليق زوجته، وهذا جائز شرعًا إلا إذا وجد ما يثب أن الزوج كان مكرهًا على هذا، والذي يفصل فيه هو القاضي.
-طلقني زوجي ثلاث طلقات فهل يجوز أن أتزوج على ورق حتى يتسنى لي العودة لزوجي مرة أخرى:
طلقني زوجي رسميًا ثلاث طلقات فهل يجوز أن أتزوج على الورق فقط حتى يتسنى لي العودة لزوجي مرة أخرى ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه فتوى مسجله عبر موقع دار الإفتاء المصرية.
وأجاب قائلًا: أنه لا يصح ذلك، فعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : (جَاءَتْ امْرَأَةُ رِفاعَةَ الْقُرَظِيِّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَأَبَتَّ طَلَاقِي فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ . فَقَالَ : ( أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ؟ لَا ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ)، فلأبد أن يتم زواجه مستوفى الأركان غير مشروط فيه المدة ويتم الدخول الحقيقي ثم يحصل الطلاق بعد ذلك، إذا حصل فإذا حصل الطلاق بعد زواج صحيح غير مؤقت وحصل فيه الدخول الحقيقي فبعد هذا الطلاق وإستيفاء العدة منه فيجوز الرجوع للزوج الأول والا فلا.
-طلقني زوجي ويريد أن تستمر العلاقة كأصدقاء.. تعرف على رد الإفتاء:
ورد إلى مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، سؤال يقول صاحبه "طلقني زوجي منذ شهر، وهو الآن يريد أن تكون العلاقة بيننا صداقة وتواصل مستمر بلا زواج، فما حكم هذا؟.
وقال مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، إنه ما دام الطلاق قد تم ووقع بينكما، فبمجرد انتهاء العدة أصبح هذا الرجل أجنبيًا عنك، لا يجوز أن يحدث بينكما هذا الذي تذكرينه، ويجب عليك أن تقطعي علاقتك به، ولا يكون بينكما إلا مصلحة الأولاد، ويتم التواصل والاتفاق بينكما على مصلحتهم عن طريق محارمك، وإذا كان هذا الرجل يريد أن يستمر معك فلا سبيل لكما إلا الزواج.
أما إذا كانت العدة مستمرة لم تنتهِ بعد، فينبغي عليك ألا تخرجي من بيت الزوجية، ويستحب لك أن تجذبيه إليك بكل صورة ممكنة؛ تحريضًا له على مراجعتك، ولذا يقول الفقهاء: يستحب للمعتدة من طلاق رجعي أن تتزين وتتشوف طوال فترة العدة.