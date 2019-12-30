فيديوجراف| بسب صورتها العارية.. أزمة بين لينا أحمد الفيشاوي ووالدها

نشرت لينا، ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، صورة لها وهي في عمر الثامنة، دون ارتدائها ملابس من الجزء العلوي عبر حسابها الشخصي على تطبيق "إنستجرام".



أثارت الصورة جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وظن البعض أنها تسببت في قطع العلاقات بين لينا ووالدها أحمد الفيشاوي، ما تسبب في إلغاء متابعتها له على إنستجرام.



ونستعرض المزيد من التفاصيل عن القصة كالملة من خلال الفيديوجراف التالي:

