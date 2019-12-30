AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فيديو جراف

فيديوجراف| بسب صورتها العارية.. أزمة بين لينا أحمد الفيشاوي ووالدها

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 03:03 م
صدى البلد
Advertisements
منار شعبان
نشرت لينا، ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، صورة لها وهي في عمر الثامنة، دون ارتدائها ملابس من الجزء العلوي عبر حسابها الشخصي على تطبيق "إنستجرام".

أثارت الصورة جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وظن البعض أنها تسببت في قطع العلاقات بين لينا ووالدها أحمد الفيشاوي، ما تسبب في إلغاء متابعتها له على إنستجرام.

ونستعرض المزيد من التفاصيل عن القصة كالملة من خلال الفيديوجراف التالي:
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيديوجراف| صندوق الجيش الكويتي وسر إقالة وزيري الدفاع والداخلية

فيديوجراف| سما المصري تكشف سبب ارتدائها الحجاب في مهرجان القاهرة السينمائي

تريند الفن | بكاء لينا أحمد الفيشاوي.. منى فاروق تحذر.. إنقاذ حياة نيللي كريم

بعد صورتها شبه العارية.. قطيعة بين لينا الفيشاوي ووالدها .. تفاصيل

اخبار الفن .. قطيعة لينا الفيشاوي ووالدها بعد العُريّ .. روبى فى أحدث ظهور بـ فستان شفاف | شيرين رضا تستغيث بالحكومة

بعد صورتها شبه العارية.. القصة الكاملة لقطيعة لينا الفيشاوي لـ والدها

ترشيحاتنا

شاهد.. فتاة تواجه أفعى الكوبرا المرعبة.. وهذه كانت النهاية

داخل بـ 4 .. محمد صلاح ينافس على جائزة هدف العام في ليفربول

مرتضى منصور للاعبي الزمالك: هذه الآيات تبطل السحر الأسود

مرتضى منصور ينشر فيديو لـ الخطيب يعترف فيه بوجود السحر في الملاعب

الطائرة الخاصة الحل .. أزمة كبرى تواجه الأهلي لمواجهة بلاتينيوم في زيمبابوي

فيديوجراف| بسب صورتها العارية.. أزمة بين لينا أحمد الفيشاوي ووالدها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل 3 لقطات للعائلة المالكة البريطانية في عام 2019.. شاهد

مسن عمره 68 عامًا يتبرع بكليته لصديقه.. صور

بملابس كاجوال .. منى ممدوح تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة