ضبط 6 أشخاص سرقوا كابلات كهربائية من محطة الصرف الصحي بالإسكندرية

نجحت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية في 6 أشخاص قاموا بسرقة كابلات كهربائية من إحدى المحطات المعالجة لمياه الصرف الصحى بمنطقة العجمي، غربي المدينة.



تبلغ لقسم شرطة ثان العامرية، بقيام 6 أشخاص "مجهولين" وبحوزتهم أسلحة "نارية وبيضاء" بالدلوف لمحطة معالجة مياه الصرف الصحى بالعجمى الكائنة بدائرة القسم وقاموا تحت تهديد الأسلحة بالاستيلاء على 6 كابلات كهربائية خاصة بتشغيل أحواض المعالجة بالمحطة وهربوا.



تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، أسفرت جهوده عن أن مرتكبى الواقعة 6 أشخاص (لأربعة منهم معلومات جنائية).



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم (مسدس صوت- قطعتى سلاح أبيض "مطواة، سكين" - مقص حديدى- مبلغ مالى).



بمواجهتهم إعترفوا تفصيليًا بإرتكابهم للواقعة على النحو السابق الإشارة إليه باستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهم، وقرروا بأن المبلغ المالى من متحصلات الواقعة، وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بتكوين تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات الكابلات النحاسية، مستخدمين سيارتين قيادة وملك اثنين منهم.



وتم بإرشادهم ضبط السيارتين وكمية من الكابلات المستولى عليها (وزنت حوالى "300 كيلو جرام"، لدى عميلهم سيئ النية)، تم ضبطه وبمواجهته اعترف بسابقة علمه بكون المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

