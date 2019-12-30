AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تنفيذ 165 ندوة ومبادرة ضمن حملة أنت أقوى من المخدرات بالمنيا

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 12:33 م
صدى البلد
Advertisements
أيمن رياض
أعلنت إدارة الشباب والطلاب بديوان عام محافظة المنيا عن ، تنفيذ 75 ندوة بالوحدات المحلية بالمراكز والقرى خلال عام 2019، ضمن حملة "أنت أقوى من المخدرات" وكذلك 90 مبادرة ميدانية شملت توعية العاملين بالمصالح الحكومية والعاملين بمنطقة المحاجر وعمال المنطقة الصناعية ولقاءات مباشرة بالشوارع والميادين ومراكز الشباب ومواقف السيارات .

قالت ماريا نعيم مدير عام الإدارة إنه تم توعية طلاب 110 مدرسة خلال الفصل الدراسي الأولى بخطورة الإدمان والمخدرات سبقها تدريب للأخصائيين الاجتماعيين لتوعية الطلاب، كما تم تنفيذ 13 تدريبًا لإعداد كوادر شبابية قادرة على التوعية بخطورة الإدمان وتنظيم 7 لقاءات موسعة حول مشاركة المجتمع المدني في التوعية بقضية الإدمان.

وأضافت أنه تم تنفيذ 15 فعالية ثقافية وفنية ورياضية شملت مسابقات فنية لأبناء المنيا للتوعية بخطورة الإدمان والمخدرات في مجالات (الرسم – الشعر- الاسكتش المسرحي) ومارثون رياضي ودورة كرة قدم تحت شعار " أنت أقوى من المخدرات.

من جانبه أوضح بلال شعبان منسق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن محافظة المنيا شهدت اهتماما كبيرا من الصندوق خلال العام المنتهى، وكان من نتائج ذلك افتتاح أول مركز لتأهيل مرضى الإدمان في محافظات الصعيد بقرية العزيمة بمركز سمالوط والذي تصل طاقته الاستيعابية إلى 126 سرير ويخدم ما يقرب من 4000 مريض سنويًا علي مستوي الإقامة الداخلية والرعاية النهارية ويتضمن صالات ألعاب رياضية وملعب كرة قدم "خماسي" وتأهيل بدنى وتنس طاولة وبلياردو كما يتضمن مجمع ورش " تدريب مهني، ورش نجارة وخياطة ورشة حدادة".
تنفيذ 165 ندوة ومبادرة ضمن حملة أنت أقوى من المخدرات بالمنيا
تنفيذ 165 ندوة ومبادرة ضمن حملة أنت أقوى من المخدرات بالمنيا
تنفيذ 165 ندوة ومبادرة ضمن حملة أنت أقوى من المخدرات بالمنيا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لقاءات لطلاب 100 مدرسة للتوعية بخطورة الإدمان بالمنيا

النجم هيثم شاكر يحيي حفلًا فنيًا بجامعة حلوان

بحضور 20 ألف طالب.. هيثم شاكر في جامعة حلوان للتوعية بأضرار المخدرات.. صور

في يوم التطوع.. الأمم المتحدة تنظم حفلا خيريا بـ الفيوم

ترشيحاتنا

الأرصاد تحذر من برودة وهواء شديدين .. فيديو

بحضور الرئيس السيسي .. الأزهر يعقد مؤتمرا عالميا لتجديد الفكر الديني .. 28 يناير

أبرزها منع الحامل من العمل.. 10 قرارات تسري على السعوديين من يناير 2020

زوجان يلقيان 15 ألف جنيه إسترليني فى القمامة.. ومفاجأة في انتظارهما

مش للتهوية.. لهذه الأسباب افتح شباك غرفتك يوميا

هل دعاء الزوجة على زوجها مستجاب ؟.. يقبله الله ولا يرده في حالة واحدة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هترجع الفلوس لو اطلقت.. رسالة عروس لمصور حفل زفافها تشعل مواقع التواصل

تتحدى البرد.. سالي عبد السلام بإطلالة شتوية أنيقة

زوجان يلقيان 15 ألف جنيه إسترليني فى القمامة.. ومفاجأة في انتظارهما