تنفيذ 165 ندوة ومبادرة ضمن حملة أنت أقوى من المخدرات بالمنيا

أعلنت إدارة الشباب والطلاب بديوان عام محافظة المنيا عن ، تنفيذ 75 ندوة بالوحدات المحلية بالمراكز والقرى خلال عام 2019، ضمن حملة "أنت أقوى من المخدرات" وكذلك 90 مبادرة ميدانية شملت توعية العاملين بالمصالح الحكومية والعاملين بمنطقة المحاجر وعمال المنطقة الصناعية ولقاءات مباشرة بالشوارع والميادين ومراكز الشباب ومواقف السيارات .



قالت ماريا نعيم مدير عام الإدارة إنه تم توعية طلاب 110 مدرسة خلال الفصل الدراسي الأولى بخطورة الإدمان والمخدرات سبقها تدريب للأخصائيين الاجتماعيين لتوعية الطلاب، كما تم تنفيذ 13 تدريبًا لإعداد كوادر شبابية قادرة على التوعية بخطورة الإدمان وتنظيم 7 لقاءات موسعة حول مشاركة المجتمع المدني في التوعية بقضية الإدمان.



وأضافت أنه تم تنفيذ 15 فعالية ثقافية وفنية ورياضية شملت مسابقات فنية لأبناء المنيا للتوعية بخطورة الإدمان والمخدرات في مجالات (الرسم – الشعر- الاسكتش المسرحي) ومارثون رياضي ودورة كرة قدم تحت شعار " أنت أقوى من المخدرات.



من جانبه أوضح بلال شعبان منسق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن محافظة المنيا شهدت اهتماما كبيرا من الصندوق خلال العام المنتهى، وكان من نتائج ذلك افتتاح أول مركز لتأهيل مرضى الإدمان في محافظات الصعيد بقرية العزيمة بمركز سمالوط والذي تصل طاقته الاستيعابية إلى 126 سرير ويخدم ما يقرب من 4000 مريض سنويًا علي مستوي الإقامة الداخلية والرعاية النهارية ويتضمن صالات ألعاب رياضية وملعب كرة قدم "خماسي" وتأهيل بدنى وتنس طاولة وبلياردو كما يتضمن مجمع ورش " تدريب مهني، ورش نجارة وخياطة ورشة حدادة".

