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اقتصاد

تباين مؤشرات البورصة المصرية في منتصف تعاملات اليوم

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 12:12 م
صدى البلد
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محمد صبيح
تباينت مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين - ثاني جلسات الأسبوع - وسط مشتريات محلية وأجنبية ومبيعات عربية.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.74% ليصل إلى مستوى 13,915.54 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 1,968.64 نقطة.

بينما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.01% ليصل مستوى 529.03 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 1,391.75 نقطة.

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