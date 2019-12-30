AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

عيادات مستشفيات الشرطة تعالج 144 مواطنا بالمجان

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 12:19 م
مستشفى الشرطة
مستشفى الشرطة
Advertisements
مصطفى الرماح
قام قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع (مسئولى بعض المساجد والكنائس والجمعيات الخيرية، ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بـ"العجوزة ومدينة نصر والإسكندرية") بتوقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

وتم استقبال الحالات التى بلغت 144 حالة بالعيادات الخارجية بالمستشفيات الثلاث من الساعة الثانية مساءً، وحتى الساعة الخامسة مساءً يوم الجمعة الماضى، وتم تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم فى التخصصات الطبية المختلفة.

ويأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والاهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التى تقوم بها أجهزة وقطاعات الوزارة لاسيما المساهمة فى تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عيادات مستشفيات الشرطة تقدم العلاج لـ 144 مواطنا بالمجان

الداخلية ترفع شعار حقوق الإنسان أولا.. قوافل طبية ومواقف إنسانية للضباط وتكريم لأبناء الشهداء المتفوقين

إنسانية الداخلية.. ضابط شرطة وزملاؤه يسددون دين مسنة قبل حبسها فى البساتين ..السماح لمراسل قناة الجزيرة المحبوس بحضور جنازة والده

مستشفيات الشرطة تعالج 134 مواطنا بالمجان

مناهضة العنف ضد المرأة.. مستشفيات الشرطة توقع الكشف على 6 آلاف سيدة بالمجان

عيادات مستشفيات الشرطة تقدم العلاج لـ 142 مواطنا بالمجان

ترشيحاتنا

زوجان يلقيان 15 ألف جنيه إسترليني فى القمامة.. ومفاجأة في انتظارهما

تتحدى البرد.. سالي عبد السلام بإطلالة شتوية أنيقة

التعليم تكشف حقيقة إلغاء التشعيب في الثانوية العامة

بعد صورتها الشبه عارية.. القصة الكاملة لـ قطيعة لينا الفيشاوي مع والدها

هل دعاء الزوجة على زوجها مستجاب ؟.. يقبله الله ولا يرده في حالة واحدة

طالبة بالثانوي تلقي بنفسها من أعلى كوبري النيل بالمنيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هترجع الفلوس لو اطلقت.. رسالة عروس لمصور حفل زفافها تشعل مواقع التواصل

تتحدى البرد.. سالي عبد السلام بإطلالة شتوية أنيقة

زوجان يلقيان 15 ألف جنيه إسترليني فى القمامة.. ومفاجأة في انتظارهما