بعد القصف الأمريكي.. رئيس النواب العراقي يطالب بحماية البعثات الدبلوماسية

طالب رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، بضرورة الالتزام بتوفير الحماية للبعثات الدبلوماسية وقوات التحالف الدولي التي تتواجد بالأراضي العراقية.



ووفقًا لشبكة "العربية"، استنكر "الحلبوسي" في بيان صادر اليوم الاثنين، الضربات الأمريكية على الحشد الشعبي والقوات الموالية لإيران في بغداد، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، معتبرا هذا الاستهداف انتهاكا لسيادة العراق.



وأضاف البيان: "في الوقت الذي نطالب الجميع بضبط النفس، نجدد دعوتنا بأن تكون جميع القوات تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة".



وأكد رئيس المجلس ضرورة الالتزام بتوفير الحماية للبعثات الدبلوماسية وقوات التحالف الدولي التي تتواجد على الأراضي العراقية بطلب وموافقة من الحكومة، وأن تتوحد الجهود لإكمال الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي.



وأعلن "الحشد الشعبي" العراقي، مساء الأحد، أن مواقع تابعة له تقع غرب محافظة الأنبار تعرضت لقصف أمريكي أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.