بملابس كاجوال .. منى ممدوح تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

حرصت الفنانة منى ممدوح على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة لها.



وظهرت مني ممدوح ، فى الصور بإطلالة كاجوال بسيطة، حيث ارتدت سترة قطنية باللون البترولى ونسقت معها جاكيت صوف باللون الزيتى و بنطلون جينز.



وأنتعلت مني ممدوح حذاء رياضيا مسطحا باللون الأبيض، فيما ارتدت نظارة شمس سوداء متناسقة مع ملامح وجهها، و لم تتكلف فى ارتداء الأكسسوارات.



ومن الناحية الجمالية، أعتمدت منى ممدوح على خصلات شعرها الإنسيابى المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان الترابية.



