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مرأة

بملابس كاجوال .. منى ممدوح تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 01:36 م
منى ممدوح
منى ممدوح
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة منى ممدوح على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة لها.

وظهرت مني ممدوح ، فى الصور بإطلالة كاجوال بسيطة، حيث ارتدت سترة قطنية باللون البترولى ونسقت معها جاكيت صوف باللون الزيتى و بنطلون جينز.

وأنتعلت مني ممدوح حذاء رياضيا مسطحا باللون الأبيض، فيما ارتدت نظارة شمس سوداء متناسقة مع ملامح وجهها، و لم تتكلف فى ارتداء الأكسسوارات.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت منى ممدوح على خصلات شعرها الإنسيابى المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان الترابية.

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