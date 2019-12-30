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رياضة

الزمالك يخاطب الجهات الأمنية لخوض لقاء زيسكو الزامبى بإستاد القاهرة

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 12:37 م
صدى البلد
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القسم الرياضى
استقر مسئولو نادي الزمالك على مخاطبة اتحاد الكرة المصري والجهات الأمنية لخوض مباراة الزمالك وزيسكو بالجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة أفريقيا، على استاد القاهرة الدولي.

ورفض مجلس إدارة الزمالك خوض المباراة على ستاد السلام ، كما يسعى مسئولو القلعة البيضاء في الحصول على موافقة بحضور 15 ألف مشجع.

و يلتقي الزمالك مع زيسكو في القاهرة يوم 10 من شهر يناير المقبل حيث انتهى اللقاء بين الفريقين بزامبيا بهدف لكل فريق.

الجدير بالذكر، أن الزمالك يحتل المركز الثاني من ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط.

فيما يتواجد مازيمبي في الصدارة برصيد 7 نقاط، بينما جاء زيسكو وأول أغسطس في مركزي الثالث والرابع برصيد نقطتين.
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