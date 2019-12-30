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مرأة

لاتقلقي.. ازدياد تساقط الشعر في ديسمبر

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 03:25 م
صدى البلد
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ريهام قدري
يعد الصيف والخريف أكثر الفصول شيوعًا للبحث عن "تساقط الشعر" على Google ، وفقًا لدراسة أجرتها كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز. استخدم الباحثون Google Trends ، وهي أداة تُظهر كيف تم البحث في بعض الكلمات الرئيسية أو الموضوعات مع مرور الوقت ، لتتبع أنماط الأشخاص في عمليات البحث على الويب لفقدان الشعر خلال فترة 12 عامًا. عند تجميع النتائج معًا ، بلغت عمليات البحث عن تساقط الشعر ذروتها في الصيف وتندرج بين ثماني دول مختلفة حول العالم.

لكن السبب هنا هو أن الدراسة لا تستطيع أن تشرح سبب تساقط الشعر بشكل أكبر خلال هذين الموسمين. تتمثل إحدى الفرضيات التي يتم تداولها في المجتمع الطبي في أهمية شعر فروة الرأس ، وهو أمر ضروري لحماية قمم رؤوسنا من حروق الشمس الضارة. ولكن مع تقصير الأيام وتبرد درجات الحرارة في أواخر الصيف والخريف ، تقل الحاجة البيولوجية لرأس الشعر الواقي ، مما يعني زيادة تساقط الشعر.

ولهذا السبب لا تزال هناك حاجة إلى إجراء أبحاث مستقبلية لتأكيد الارتباط والتفكير وراء التغيرات الموسمية وفقدان الشعر.

وقال الباحث البارز شون كواترا في بيان "هذا الاكتشاف وثيق الصلة بالمرضى الذين يقدمون في أشهر الصيف والخريف مع تساقط الشعر المتفاقم وله آثار في تقييم فعالية العلاجات" . "ستعمل الأبحاث المستقبلية على توضيح هذه العلاقة وفحص فسيولوجيا دورة الشعر."

إلى جانب إقحامك في ماهية الموسم ، إليك ثمانية أشياء أخرى يحاول شعرك إخبارك بها عن صحتك.
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