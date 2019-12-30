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أخبار البلد

الفلاحين تشيد بسرعة استجابة الزراعة لحل مشكلة مزارعي القمح بتلا

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 01:34 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
أشاد حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب الفلاحين بسرعة استجابة وزارة الزراعة لمشكلة مزارعي القمح بتلا ، لافتا ان الوزارة أرسلت لجنة اليوم برئاسة الدكتور عبده عبيد مدير معمل بحوث الحشائش لدارسة المشكلة واتخاذ الإجراءات اللازمة .

وكان عدد كبير من مزارعي القمح بمحافظة المنوفية مركز تلا قد اشتروا مبيدا لمكافحة الحشائش الضاره ( حشيشة الزمير ) التي تنمو في زراعات القمح من الجمعيات والادارات الزراعية الحكومية لقري ومركز تلا بالمنوفية إلا أن المبيد اباد محاصيلهم من القمح علي حد قولهم .

واضاف ابو صدام انه فور تقدم عدد من مزارعي القمح بتلا بالشكوى للنقابة العامة للفلاحين تم التواصل مع وزارة الزراعة التي قامت مشكورة بالاستجابة الفورية وقامت بتشكيل لجنة اليوم الاثنين الموافق 30/12 للوقوف علي حقيقة الأمر وتوجهت اللجنة الي الزراعات المتضررة. 

واشار عبدالرحمن انه يطالب الوزارة بتقرير واقعي للمشكلة وتعويض هؤلاء المزارعين ومعاقبة المسئولين عن هذه المشكلة في حالة ثبوت حقيقة الواقعة .

وتابع ابوصدام ان مبادرة وزارة الزراعة للذهاب لموقع الزراعات المتضررة يعد من منطلق ثوابت الوزارة لحل المشاكل الزراعية والحفاظ علي ثروة مصر الزراعية من الإهمال والعبث .

واوضح عبدالرحمن أنه للتيسير علي قيام اللجنة بعملها علي أفضل وجه شكلت النقابة العامة للفلاحين لجنة من النقابة الفرعية بمحافظة المنوفية لاستقبال لجنة وزارة الزراعة ومعاونتها على القيام بمهامها علي أكمل وجه .
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