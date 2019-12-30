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مرأة

هنتغدى إيه النهاردة ..فتة كفتة الدجاج

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 02:00 م
.فتة كفتة الدجاج
.فتة كفتة الدجاج
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هاجر هانئ
"هناكل إيه النهارده؟"، سؤال يُحيّر عددا كبيرا من الرجال عند توجيهه لهم، لكنه مهم جدا بالنسبة للمرأة لأنها لا تحب أن تقضي وقتا طويلا في إعداد الطعام، وفي النهاية قد لا يعجب أفراد الأسرة، كما أن التفكير في إعداد قائمة طعام مختلفة كل يوم من أكثر الأمور المرهقة للسيدات.

ونعرض في السطور التالية،طريقة عمل فتة كفتة الدجاج من مطبخ الشيف منال العالم ..

مقادير فتة كفتة الدجاج
الأرز:
2 كوب أرز بسمتي
2 ملعقة كبيرة زيت ذرة
3 كوب ماء
2 ملعقة صغيرة
ملح

الكفتة:
700جرام فيلية دجاج مفروم
1حبة كبيرة
بصل مفروم ناعم
4 فص ثوم مهروس
1 ملعقة صغيرة ملح
1/2 ملعقة صغيرة فلفل اسود
1ملعقة صغيرة كزبرة ناعمة
1 ملعقة صغيرة كركم
3 ملعقة كبيرة زيت ذرة

الفتة:
2كوب زبادي الروابي
2 رغيف خبز مقطع محمص
2 كوب مرق ، ساخن

الصلصة:
2 فص ثوم
2 قرن فلفل حار
1/2 ملعقة صغيرة ملح
1/4 كوب عصير ليمون
1/4 كوب زيت زيتون

للتقديم :
صنوبرمقلي
بقدونس

طريقة التحضير
- الأرز: اغسلي الأرز وانقعيه ١٥ دقيقة. في قدر سخني الزيت، اضيفي الأرز وقلبيه قليلا ثم اضيفي الماء، والملح، دعيه على نار قوية الى أن يصل لدرجة الغليان، ثم خففي النار وغطي القدر، أتركيه الى ان ينضج.

-الكفتة: في وعاء ضعي الفيلية، البصل، الثوم، الملح، الفلفل، الكزبرة، الكركم، قلبي المكونات مع بعضها لتحصلي على خليط متجانس، شكلي الكفتة إلى كرات ٢ بوصة تقريبا. في مقلاة واسعة سخني الزيت وأضيفي الكفتة مع تقليبها على كافة الجوانب لتنضج. أتركيها جانبا.

-الصلصة: في محضرة الطعام ضعي الثوم، الفلفل، الملح، العصير والزيت. شغلي لتحصلي على صلصة ناعمة، اتركيه جانبا.
-التقديم: في طبق ضعي الخبز، وزعي المرق ثم بعض الصلصة ليتشرب بها الخبز جيدا.
-وزعي الأرز على الخبز، ثم وزعي بقية الصلصة.
-وزعي زبادي الروابي على الأرز ثم ضعي فوقه الكفتة.
- انثري الصنوبر والبقدونس ثم قدميها مباشرة.

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