مستقبل وطن يستضيف الجلسة الثالثة للحوار الوطنى للأحزاب السياسية..أشرف رشاد: لا نمثل الحكومة وحزبنا له تكتلاته وتشكيلاته.. الخولي: مصممون على اختيار أى نظام انتخابي يصلح دستوريا

رئيس ائتلاف الأغلبية البرلمانية:

نسعى للتوافق السياسي مع الأحزاب في قوانين الانتخابات

وكيل البرلمان:

توصيات جلسات الحوار الوطني ستأخذ بعين الاعتبار

المؤتمر:

الدولة افتقدت مجلس الشيوخ كحجر زاوية في التشريع.. صور

التجمع: