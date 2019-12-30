مستقبل وطن يستضيف الجلسة الثالثة للحوار الوطنى للأحزاب السياسية..أشرف رشاد: لا نمثل الحكومة وحزبنا له تكتلاته وتشكيلاته.. الخولي: مصممون على اختيار أى نظام انتخابي يصلح دستوريا

رئيس ائتلاف الأغلبية البرلمانية:
نسعى للتوافق السياسي مع الأحزاب في قوانين الانتخابات
وكيل البرلمان:
وكيل البرلمان:
توصيات جلسات الحوار الوطني ستأخذ بعين الاعتبار
المؤتمر:
المؤتمر:
الدولة افتقدت مجلس الشيوخ كحجر زاوية في التشريع.. صور
التجمع:
التجمع:
نؤيد نظام القائمة النسبية غير المشروطة فى الانتخابات المقبلة
موسى مصطفى موسى: نسعى للقيام بدور المعارضة البناءة لمصلحة الوطن
طلعت خليل يطالب الأحزاب السياسية بالتوصل لتصور قانوني أفضل للنظام الانتخابي
السادات يطالب بإجراء لقاءات بين الحكومة والأحزاب حول شكاوي الانتخابات
استضاف حزب مستقبل وطن مساء أمس الأحد الجلسة الثالثة للحوار الوطني للأحزاب المصرية بمشاركة أوسع عن الجلستين السابقتين، بمشاركة قيادات أحزاب (الوفد، والتجمع، والمحافظين، والمؤتمر، والعدل، والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والإصلاح والتنمية، والغد، والشعب الجمهوري) إلى جانب قيادات حزب مستقبل وطن، وبحضور السيد الشريف وكيل مجلس النواب.
وشهدت الجلسة نقاشًا مفتوحًا بين المشاركين لاستكمال رؤية الأحزاب حول الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وأفضل الآليات التي يجب النص عليها في مشروعات القوانين المنظمة لها والمطروحة على مجلس النواب للوصول إلى أفضل صيغة تضمن تمثيل الأحزاب بما يعكس إرادة الشعب في المجالس المنتخبة
وتم توجيه الدعوة إلى أحزاب "المحافظين، والإصلاح والتنمية، والعدل، المصري الديمقراطي، والغد، والشعب الجمهوري، والوفد، والتجمع، والمؤتمر"، وذلك لاستكمال مناقشة رؤية الأحزاب نحو الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وإقرار بعض مشروعات القوانين المتصلة بها فيما يخص مجلس النواب و مجلس الشيوخ و المجالس الشعبية المحلية، وتفعيل دور الأحزاب في إثراء الحياة السياسية.
ومن أبرز الحضور، المهندس حسام الخولي، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، و عصام هلال أمين تنظيم الحزب، والدكتور عبد الهادي القصبي نائب رئيس الحزب، ورئيس ائتلاف دعم مصر.
كما حضر كل من السيد الشريف وكيل مجلس النواب، والنائب فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد، ومحمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وعبد المنعم امام، رئيس حزب العدل، وفريد زهران رئيس حزب المصرى الديمقراطي، ومحمد أمين نائب رئيس حزب المحافظين ، وأحمد مقلد ممثلا عن حزب المؤتمر، مارسيل سمير ممثل حزب التجمع، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، وعادل عصمت المتحدث الإعلامي باسم الغد، والدكتور أيمن حسن نائب رئيس حزب الغد.
فى البداية قال المهندس أشرف رشاد، رئيس حزب "مستقبل وطن"، إن "حزبنا يتمسك بأي نظام انتخابي يحقق الالتزامات الدستورية، لكننا نؤيد القائمة المطلقة، وننتظر التوصل إلى توافق وطني بين الأحزاب السياسي حول النظام الانتخابى".
وأشار أشرف رشاد، إلى أن "مستقبل وطن" حزب سياسي لا يمثل الحكومة أو الدولة، مؤكدًا أننا حزب له تكتلاته وتشكيلاته فى الشارع، كما أننا نتحاور مع الأحزاب السياسية على الساحة.
وأوضح رئيس حزب "مستقبل وطن"، أن قوة الحزب داخل مجلس النواب عبر نوابه الذين يمثلون الأغلبية بالبرلمان، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن تكون هناك لجنة فنية قانونية ستتلقى مقترحات الأحزاب السياسية بشأن مشروعات القوانين المقدمة عن النظام الانتخابى.
ومن ناحية أخرى، أكد "أننا ننادي دائما بضرورة تجديد الخطاب الديني، خاصة أن الكلمة أخطر بشكل كبير من السلاح".
وقال النائب عبد الهادى القصبى رئيس ائتلاف الأغلبية البرلمانية "دعم مصر " إن الحوار الوطني للأحزاب المصرية يعتبر لقاء قيما ويبعث على الأمل في تطوير كافة المناحي السياسية الحزبية.
مشيرا إلى أن رؤساء الأحزاب لديهم الإرادة للتوصل إلى توافق سياسي بشأن قوانين الانتخابات.
وأشار القصبي إلى أن كل نظام انتخابى به جانب ايجابى وسلبى سواء النظام الفردى أو القائمة ، مؤكدا انه ليس بالضرورة ان يتناسب اى نظام انتخابى مستورد من الخارج مع الدولة المصرية.
وتابع ، لابد ان نحافظ على النظام الانتخابى الذى يتناسب مع مصر، خاصة وان كل دولة لها مرحلتها وظروفها ، مشيرا إلى أنه من الممكن ان يناسب مصر نظام انتخابى فى مرحلة معينة ، ولا يناسبها فى مرحلة اخرى.
وأوضح أننا نريد ان تكون هناك حالة من التوافق للحفاظ على الدولة المصرية ، مشيرا الى اننا نتمنى ان يكون هناك تواجد للأحزاب المصرية خلال الفترة المقبلة.
واختتم النائب عبد الهادى القصبى رئيس ائتلاف الأغلبية البرلمانية "دعم مصر" : كل قيادات حزب مستقبل وطن مصرّة بشكل كبير على استكمال الحوار الوطنى بين الأحزاب السياسية.
وقال السيد محمود الشريف وكيل أول مجلس النواب، إن استكمال الاستحقاقات الدستورية خطوة هامة في مسيرة الإصلاح السياسي بمصر، مؤكدا أنه لا يستطيع حزب بعينه أن يقود الحياة السياسية في مصر لذلك حرص حزب مستقبل وطن لعقد جلسات حوارية ونقاشية لسماع الرأي والرأي الأخر.
وأكد محمود الشريف أن توصيات جلسات الحوار الوطني التي ينظمها حزب مستقبل وطن ستأخذ بعين الاعتبار وسيتم عرضها على البرلمان كجزء من عملية الإصلاح السياسي لبناء الدولة المصرية المدنية الديمقراطية الحديثة.
وأشار وكيل أول مجلس النواب إلى إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حين قام بدعوة الأحزاب لعقد سلسلة حوارات بمختلف القضايا التي يشهدها الرأي العام كانت تستهدف خلق الرؤى المتعددة لما ينعكس ذلك بأثاره الإيجابية على مرحلة بناء الوطن.
وقال المهندس حسام الخولى ، أمين عام حزب مستقبل وطن أن كل نظام انتخابى له ماله وعليه ما عليه ، مشيرا إلى أننا لدينا تصميما شديدا على اختيار اى نظام انتخابى يصلح دستوريا.
واشار الخولى إلى أنه يرى ان القائمة النسبية تريح الجميع ولكننا نريد معرفة كيفية تطبيق القائمة النسبية وفقا للدستور.
واكد امين عام حزب مستقبل وطن اننا ننتظر بفارغ الصبر اصدار قانون انتخابات مجلس النواب ، حتى يشعر المواطن بأنه ينتخب وان صوته الانتخابى له قيمة فى صندوق الانتخابات.
واختتم أمين عام حزب مستقبل وطن: لو طبق النظام الانتخابى بالقائمة النسبية فإننى أرى انه سيكون مناسبا لنا جدا.
وقال أحمد مقلد نائب رئيس حزب المؤتمر للشئون القانونية، إن دعوتنا لحضور الحوار الوطنى للأحزاب المصرية بهدف مناقشة قوانين الانتخابات وتحديد النظام الانتخابى الأمثل لكل الأحزاب السياسية فى مصر.
وأشار مقلد إلى أن الدولة افتقدت مجلس الشيوخ كحجر زاوية فى التشريع وسلطة لإبداء الرأى، مؤكدا أن التمييز الإيجابى فى الدستور يجعلنا نتوسع فى القائمة المطلقة.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر للشئون القانونية ان اعادة مجلس الشيوخ سيساهم فى عودة قامات سياسية قادرة على الاضطلاع بمهام المجلس ، وبالتالى فإن التوسع بالقائمة المغلقة فى انتخابات مجلس الشيوخ سيساهم فى ان نأتى بهذه الشخصيات.
وقال تعليقا على الحديث عن المحبوسين فى قضايا الرأى إننا لا يجب أن نتدخل فى استقلال القضاء و لن نهدر استقلاله ، كما اننا لن نشكل ايضا اى ضغوط على السلطة القضائية.
واختتم مقلد : نحن كحزب المؤتمر منفتحون على كل أشكال الحوار الوطنى مع الأحزاب السياسية ، من اجل ان نصل الى حالة من التوافق السياسى حول قوانين الانتخابات.
وقال عبد الناصر قنديل، أمين عام مساعد حزب التجمع أننا لابد أن نبدأ حديثنا بالتأكيد على دعم الدولة المصرية فى جميع حقوقها التاريخية فى حصتها من مياه النيل فى مواجهة أزمة سد النهضة.
وأشار قنديل إلى أن حزب التجمع يدعم اختيار نظام القائمة النسبية غير المشروطة فى الانتخابات ، متمنيا ان يكون هناك توافق سياسي على هذا النظام بهدف تمثيل كافة طوائف المجتمع بشكل عادل.
وتابع أمين عام مساعد حزب التجمع : اختيار نظام القائمة النسبية غير المشروطة يستلزم تعديل عدد من مواد الدستور ، حتى تجرى الانتخابات المقبلة بهذا النظام الانتخابى.
واستطرد: لابد ان نتفق على اجندة زمنية محددة للتوصل لصيغة موحدة بين الأحزاب السياسية حول النظام الانتخابى الأمثل فى الانتخابات المقبلة.
واختتم: سنناضل حتى يتم الاستجابة لمطلبنا باجراء الانتخابات المقبلة بنظام القائمة النسبية غير المشروطة، وان لم يتحقق مطلبنا سنشارك فى كل الانتخابات المقبلة ، مطالبا الدولة بأن ترعى الحوار الوطنى بين الأحزاب السياسية وتعمل على تنفيذ توصياتها.
وقال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد إن الأحزاب السياسية لا تختلف على حب الوطن، مشيرا إلى أن البرلمان لابد أن يكون به توازن من حيث وجود أغلبية و معارضة بناءة لصالح الوطن.
وأشار مصطفى إلى أننا كحزب نسعى للقيام بدور المعارضة البناءة لمصلحة الوطن، مشيرا الى اننا كحزب معارضة لدينا خطوط حمراء حول سياسات الحكومة.
وتابع رئيس حزب الغد: لابد أن توفر الدولة كل الإمكانيات للشباب من حيث الملكية الخاصة و تفعيل مبدأ الرأسمالية الوطنية ، مشيرا الى اننا سنعمل على تفعيل دورنا فى المعارضة البناءة خلال المرحلة القادمة.
واوضح ان حزبنا يقوم بدور المعارضة من خلال متابعة بيانات الوزراء فى الحكومة والتعليق عليه من خلال رصد السلبيات فى اى وزارة والمطالبة بتحسين أداء اى وزارة ، مشيرا إلى أننا نريد معارضة بناءة لها دور فى اى قضايا خارجية.
وقال النائب طلعت خليل، عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، إن قضايا مصر الاجتماعية والاقتصادية لن تحل إلا بالسياسة، ومن خلال الحوار الوطني بين كافة الأحزاب السياسية على الساحة.
وأشار النائب طلعت خليل إلى أننا ندعو الأحزاب السياسية إلى أن يستضيف حزب المحافظين خلال جلساته المقبلة الحوار الوطنى للأحزاب المصرية.
وانتقد عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين نظام القائمة المغلقة، واعتبرها بأنها تمثل مشاكل ضخمة جدا بالنسبة للنظام الانتخابى فى مصر ، مشيرا إلى أن نظام القائمة النسبية هي الأفضل.
وطالب جميع الأحزاب السياسية بالتوصل إلى تصور قانونى للنظام الانتخابى الأفضل فى الانتخابات المقبلة، والذى يضمن تمثيلا عادلا لكل فئات المجتمع.
وقال محمد أنور عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية إنه سعيد بانضمام مجموعة جديدة من الأحزاب لجلسة الحوار الوطني للأحزاب السياسية، مشيرًا إلى أن هذه الجلسة تعتبر رسالة للشعب المصري والأحزاب بأن المناخ السياسى مفتوح وأن هناك فرصة للجميع للمشاركة فى الانتخابات.
وأشار السادات إلى أننا اتفقنا على تشكيل لجنة فنية قانونية لتلقى كل مقترحات الأحزاب بشأن النظام الانتخابى المقبل فى قوانين الانتخابات ، والتى من المقرر أن يصدرها البرلمان خلال دور الانعقاد الحالي.
وأوضح أن الأسبوع المقبل سيشهد مناقشة مقترحات بمشروعات قوانين محل بشأن إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية ونظام القائمة المطلقة، وسنرى الأفضل و نتفق عليه جميعا.
وتابع محمد أنور عصمت السادات أن نسبة مشاركة الشعب فى الانتخابات السابقة لم تكن جيدة، مشيرا إلى أننا المواطنين للنزول إلى الانتخابات والمشاركة، ولن تنزل المواطنين إلا إذا شعرت بأن هناك قوانين لا تفصل لأحزاب بعينها.
وطالب بضرورة وجود لقاءات بين الأحزاب السياسية ورئيس الحكومة وزير الدولة للإعلام ورئيس المجلس الأعلى للإعلام ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات لتحديد آلية بشأن التواصل مع الأحزاب حول وجود أى شكاوى أو خروقات فى العملية الانتخابية.
كما طالب بضرورة إجراء لقاء بين الأحزاب السياسية والنائب العام للمطالبة بالإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا لم توجه لهم اتهامات ولم يحاكموا.
موسى مصطفى موسى: نسعى للقيام بدور المعارضة البناءة لمصلحة الوطن
طلعت خليل يطالب الأحزاب السياسية بالتوصل لتصور قانوني أفضل للنظام الانتخابي
السادات يطالب بإجراء لقاءات بين الحكومة والأحزاب حول شكاوي الانتخابات
استضاف حزب مستقبل وطن مساء أمس الأحد الجلسة الثالثة للحوار الوطني للأحزاب المصرية بمشاركة أوسع عن الجلستين السابقتين، بمشاركة قيادات أحزاب (الوفد، والتجمع، والمحافظين، والمؤتمر، والعدل، والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والإصلاح والتنمية، والغد، والشعب الجمهوري) إلى جانب قيادات حزب مستقبل وطن، وبحضور السيد الشريف وكيل مجلس النواب.
وشهدت الجلسة نقاشًا مفتوحًا بين المشاركين لاستكمال رؤية الأحزاب حول الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وأفضل الآليات التي يجب النص عليها في مشروعات القوانين المنظمة لها والمطروحة على مجلس النواب للوصول إلى أفضل صيغة تضمن تمثيل الأحزاب بما يعكس إرادة الشعب في المجالس المنتخبة
وتم توجيه الدعوة إلى أحزاب "المحافظين، والإصلاح والتنمية، والعدل، المصري الديمقراطي، والغد، والشعب الجمهوري، والوفد، والتجمع، والمؤتمر"، وذلك لاستكمال مناقشة رؤية الأحزاب نحو الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وإقرار بعض مشروعات القوانين المتصلة بها فيما يخص مجلس النواب و مجلس الشيوخ و المجالس الشعبية المحلية، وتفعيل دور الأحزاب في إثراء الحياة السياسية.
ومن أبرز الحضور، المهندس حسام الخولي، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، و عصام هلال أمين تنظيم الحزب، والدكتور عبد الهادي القصبي نائب رئيس الحزب، ورئيس ائتلاف دعم مصر.
كما حضر كل من السيد الشريف وكيل مجلس النواب، والنائب فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد، ومحمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وعبد المنعم امام، رئيس حزب العدل، وفريد زهران رئيس حزب المصرى الديمقراطي، ومحمد أمين نائب رئيس حزب المحافظين ، وأحمد مقلد ممثلا عن حزب المؤتمر، مارسيل سمير ممثل حزب التجمع، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، وعادل عصمت المتحدث الإعلامي باسم الغد، والدكتور أيمن حسن نائب رئيس حزب الغد.
فى البداية قال المهندس أشرف رشاد، رئيس حزب "مستقبل وطن"، إن "حزبنا يتمسك بأي نظام انتخابي يحقق الالتزامات الدستورية، لكننا نؤيد القائمة المطلقة، وننتظر التوصل إلى توافق وطني بين الأحزاب السياسي حول النظام الانتخابى".
وأشار أشرف رشاد، إلى أن "مستقبل وطن" حزب سياسي لا يمثل الحكومة أو الدولة، مؤكدًا أننا حزب له تكتلاته وتشكيلاته فى الشارع، كما أننا نتحاور مع الأحزاب السياسية على الساحة.
وأوضح رئيس حزب "مستقبل وطن"، أن قوة الحزب داخل مجلس النواب عبر نوابه الذين يمثلون الأغلبية بالبرلمان، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن تكون هناك لجنة فنية قانونية ستتلقى مقترحات الأحزاب السياسية بشأن مشروعات القوانين المقدمة عن النظام الانتخابى.
ومن ناحية أخرى، أكد "أننا ننادي دائما بضرورة تجديد الخطاب الديني، خاصة أن الكلمة أخطر بشكل كبير من السلاح".
وقال النائب عبد الهادى القصبى رئيس ائتلاف الأغلبية البرلمانية "دعم مصر " إن الحوار الوطني للأحزاب المصرية يعتبر لقاء قيما ويبعث على الأمل في تطوير كافة المناحي السياسية الحزبية.
مشيرا إلى أن رؤساء الأحزاب لديهم الإرادة للتوصل إلى توافق سياسي بشأن قوانين الانتخابات.
وأشار القصبي إلى أن كل نظام انتخابى به جانب ايجابى وسلبى سواء النظام الفردى أو القائمة ، مؤكدا انه ليس بالضرورة ان يتناسب اى نظام انتخابى مستورد من الخارج مع الدولة المصرية.
وتابع ، لابد ان نحافظ على النظام الانتخابى الذى يتناسب مع مصر، خاصة وان كل دولة لها مرحلتها وظروفها ، مشيرا إلى أنه من الممكن ان يناسب مصر نظام انتخابى فى مرحلة معينة ، ولا يناسبها فى مرحلة اخرى.
وأوضح أننا نريد ان تكون هناك حالة من التوافق للحفاظ على الدولة المصرية ، مشيرا الى اننا نتمنى ان يكون هناك تواجد للأحزاب المصرية خلال الفترة المقبلة.
واختتم النائب عبد الهادى القصبى رئيس ائتلاف الأغلبية البرلمانية "دعم مصر" : كل قيادات حزب مستقبل وطن مصرّة بشكل كبير على استكمال الحوار الوطنى بين الأحزاب السياسية.
وقال السيد محمود الشريف وكيل أول مجلس النواب، إن استكمال الاستحقاقات الدستورية خطوة هامة في مسيرة الإصلاح السياسي بمصر، مؤكدا أنه لا يستطيع حزب بعينه أن يقود الحياة السياسية في مصر لذلك حرص حزب مستقبل وطن لعقد جلسات حوارية ونقاشية لسماع الرأي والرأي الأخر.
وأكد محمود الشريف أن توصيات جلسات الحوار الوطني التي ينظمها حزب مستقبل وطن ستأخذ بعين الاعتبار وسيتم عرضها على البرلمان كجزء من عملية الإصلاح السياسي لبناء الدولة المصرية المدنية الديمقراطية الحديثة.
وأشار وكيل أول مجلس النواب إلى إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حين قام بدعوة الأحزاب لعقد سلسلة حوارات بمختلف القضايا التي يشهدها الرأي العام كانت تستهدف خلق الرؤى المتعددة لما ينعكس ذلك بأثاره الإيجابية على مرحلة بناء الوطن.
وقال المهندس حسام الخولى ، أمين عام حزب مستقبل وطن أن كل نظام انتخابى له ماله وعليه ما عليه ، مشيرا إلى أننا لدينا تصميما شديدا على اختيار اى نظام انتخابى يصلح دستوريا.
واشار الخولى إلى أنه يرى ان القائمة النسبية تريح الجميع ولكننا نريد معرفة كيفية تطبيق القائمة النسبية وفقا للدستور.
واكد امين عام حزب مستقبل وطن اننا ننتظر بفارغ الصبر اصدار قانون انتخابات مجلس النواب ، حتى يشعر المواطن بأنه ينتخب وان صوته الانتخابى له قيمة فى صندوق الانتخابات.
واختتم أمين عام حزب مستقبل وطن: لو طبق النظام الانتخابى بالقائمة النسبية فإننى أرى انه سيكون مناسبا لنا جدا.
وقال أحمد مقلد نائب رئيس حزب المؤتمر للشئون القانونية، إن دعوتنا لحضور الحوار الوطنى للأحزاب المصرية بهدف مناقشة قوانين الانتخابات وتحديد النظام الانتخابى الأمثل لكل الأحزاب السياسية فى مصر.
وأشار مقلد إلى أن الدولة افتقدت مجلس الشيوخ كحجر زاوية فى التشريع وسلطة لإبداء الرأى، مؤكدا أن التمييز الإيجابى فى الدستور يجعلنا نتوسع فى القائمة المطلقة.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر للشئون القانونية ان اعادة مجلس الشيوخ سيساهم فى عودة قامات سياسية قادرة على الاضطلاع بمهام المجلس ، وبالتالى فإن التوسع بالقائمة المغلقة فى انتخابات مجلس الشيوخ سيساهم فى ان نأتى بهذه الشخصيات.
وقال تعليقا على الحديث عن المحبوسين فى قضايا الرأى إننا لا يجب أن نتدخل فى استقلال القضاء و لن نهدر استقلاله ، كما اننا لن نشكل ايضا اى ضغوط على السلطة القضائية.
واختتم مقلد : نحن كحزب المؤتمر منفتحون على كل أشكال الحوار الوطنى مع الأحزاب السياسية ، من اجل ان نصل الى حالة من التوافق السياسى حول قوانين الانتخابات.
وقال عبد الناصر قنديل، أمين عام مساعد حزب التجمع أننا لابد أن نبدأ حديثنا بالتأكيد على دعم الدولة المصرية فى جميع حقوقها التاريخية فى حصتها من مياه النيل فى مواجهة أزمة سد النهضة.
وأشار قنديل إلى أن حزب التجمع يدعم اختيار نظام القائمة النسبية غير المشروطة فى الانتخابات ، متمنيا ان يكون هناك توافق سياسي على هذا النظام بهدف تمثيل كافة طوائف المجتمع بشكل عادل.
وتابع أمين عام مساعد حزب التجمع : اختيار نظام القائمة النسبية غير المشروطة يستلزم تعديل عدد من مواد الدستور ، حتى تجرى الانتخابات المقبلة بهذا النظام الانتخابى.
واستطرد: لابد ان نتفق على اجندة زمنية محددة للتوصل لصيغة موحدة بين الأحزاب السياسية حول النظام الانتخابى الأمثل فى الانتخابات المقبلة.
واختتم: سنناضل حتى يتم الاستجابة لمطلبنا باجراء الانتخابات المقبلة بنظام القائمة النسبية غير المشروطة، وان لم يتحقق مطلبنا سنشارك فى كل الانتخابات المقبلة ، مطالبا الدولة بأن ترعى الحوار الوطنى بين الأحزاب السياسية وتعمل على تنفيذ توصياتها.
وقال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد إن الأحزاب السياسية لا تختلف على حب الوطن، مشيرا إلى أن البرلمان لابد أن يكون به توازن من حيث وجود أغلبية و معارضة بناءة لصالح الوطن.
وأشار مصطفى إلى أننا كحزب نسعى للقيام بدور المعارضة البناءة لمصلحة الوطن، مشيرا الى اننا كحزب معارضة لدينا خطوط حمراء حول سياسات الحكومة.
وتابع رئيس حزب الغد: لابد أن توفر الدولة كل الإمكانيات للشباب من حيث الملكية الخاصة و تفعيل مبدأ الرأسمالية الوطنية ، مشيرا الى اننا سنعمل على تفعيل دورنا فى المعارضة البناءة خلال المرحلة القادمة.
واوضح ان حزبنا يقوم بدور المعارضة من خلال متابعة بيانات الوزراء فى الحكومة والتعليق عليه من خلال رصد السلبيات فى اى وزارة والمطالبة بتحسين أداء اى وزارة ، مشيرا إلى أننا نريد معارضة بناءة لها دور فى اى قضايا خارجية.
وقال النائب طلعت خليل، عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، إن قضايا مصر الاجتماعية والاقتصادية لن تحل إلا بالسياسة، ومن خلال الحوار الوطني بين كافة الأحزاب السياسية على الساحة.
وأشار النائب طلعت خليل إلى أننا ندعو الأحزاب السياسية إلى أن يستضيف حزب المحافظين خلال جلساته المقبلة الحوار الوطنى للأحزاب المصرية.
وانتقد عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين نظام القائمة المغلقة، واعتبرها بأنها تمثل مشاكل ضخمة جدا بالنسبة للنظام الانتخابى فى مصر ، مشيرا إلى أن نظام القائمة النسبية هي الأفضل.
وطالب جميع الأحزاب السياسية بالتوصل إلى تصور قانونى للنظام الانتخابى الأفضل فى الانتخابات المقبلة، والذى يضمن تمثيلا عادلا لكل فئات المجتمع.
وقال محمد أنور عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية إنه سعيد بانضمام مجموعة جديدة من الأحزاب لجلسة الحوار الوطني للأحزاب السياسية، مشيرًا إلى أن هذه الجلسة تعتبر رسالة للشعب المصري والأحزاب بأن المناخ السياسى مفتوح وأن هناك فرصة للجميع للمشاركة فى الانتخابات.
وأشار السادات إلى أننا اتفقنا على تشكيل لجنة فنية قانونية لتلقى كل مقترحات الأحزاب بشأن النظام الانتخابى المقبل فى قوانين الانتخابات ، والتى من المقرر أن يصدرها البرلمان خلال دور الانعقاد الحالي.
وأوضح أن الأسبوع المقبل سيشهد مناقشة مقترحات بمشروعات قوانين محل بشأن إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية ونظام القائمة المطلقة، وسنرى الأفضل و نتفق عليه جميعا.
وتابع محمد أنور عصمت السادات أن نسبة مشاركة الشعب فى الانتخابات السابقة لم تكن جيدة، مشيرا إلى أننا المواطنين للنزول إلى الانتخابات والمشاركة، ولن تنزل المواطنين إلا إذا شعرت بأن هناك قوانين لا تفصل لأحزاب بعينها.
وطالب بضرورة وجود لقاءات بين الأحزاب السياسية ورئيس الحكومة وزير الدولة للإعلام ورئيس المجلس الأعلى للإعلام ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات لتحديد آلية بشأن التواصل مع الأحزاب حول وجود أى شكاوى أو خروقات فى العملية الانتخابية.
كما طالب بضرورة إجراء لقاء بين الأحزاب السياسية والنائب العام للمطالبة بالإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا لم توجه لهم اتهامات ولم يحاكموا.