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محافظات

بسبب أعمال التطوير.. الجيزة تعلن خريطة التحويلات المرورية بطريق الواحات

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 01:39 م
صدى البلد
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محمد الصاحى
أعلنت محافظة الجيزة عن قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتعاون مع جهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر وقطاع أمن الجيزة، بتنفيذ مشروع تطوير طريق الواحات، والتي بدأت أعماله منذ عام ٢٠١٨ وتشمل رفع كفاءة الطبقة الأسفلتية بطريق الواحات في الاتجاهين.

كما أعلنت محافظة الجيزة أنه سيتم إجراء غلق جزئي في الاتجاه القادم من طريق الفيوم اتجاه مدينة الواحات تحديدا في المنطقة المحصورة بين بداية الطريق البطيء المؤدي إلى "مول مصر" بمسافة ما يقرب من ٧٠٠ متر دون تعطيل الحركة المرورية، وتستمر الأعمال لمدة شهر وستنفذ على مدار اليوم الكامل.

ونوهت محافظة الجيزة إلى أن الإدارة العامة للمرور قامت بإجراء تحويلة مرورية عن طريق إزالة جزء من الجزيرة الوسطى بطريق الواحات بمنطقة الأعمال واستقطاع حارة مرورية بطريق الواحات في الاتجاه المقابل "المتجه إلى طريق الفيوم" بعرض ما يقرب من "٥ م" لتخصيصها لحركة سير المركبات للقادم من طريق الفيوم باتجاه طريق الواحات ثم عودة حركة سير المركبات مرة أخرى للاتجاه الأصلي، وذلك للمتجه إلى مدينة الواحات "بعد تجاوز موقع الأعمال، حيث تم فصل هذه الحارة المرورية فى المشار إليها بحواجز حديدية وخرسانية عن الحركة المرورية فى الاتجاه المقابل لتفادى حدوث تكدس مرورى بمحيط هذه المنطقة وحفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بنشر اللوحات الإرشادية والمرورية وجميع المساعدات الفنية بمحيط الأعمال بالكامل إضافة إلى تكثيف وجود الخدمات المرورية لمساعدة قائدي المركبات في الاتجاهات الجديدة.

وأهابت المحافظة المواطنين بالتعاون مع الخدمات المرورية والالتزام بالسرعة المحددة بمحيط الأعمال حفاظا على أمن وسلامة المواطنين.
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