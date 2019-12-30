محافظ الدقهلية يكرم طارق فتحي بطل العالم في الكاراتيه ..صور

كرم الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم اللاعب طارق محمد فتحي الفائز بالمركز الأول في بطولة العالم لرياضة الكاراتيه "كاتا" والتي أقيمت بتشيلي.



جاء ذلك بحضور رياض جمال الدين وكيل وزارة الشباب والرياضة والكابتن أيمن محمد رجب المدرب.



وكرم محافظ الدقهلية إيهاب الأحمدي جوده الذي تبرع بانشاء مقر مركز شباب السعودية التابعة لمركز تمي الامديد على نفقته الخاصة بتكلفة بلغت مليون جنيه.



وأكد محافظ الدقهلية أن الدولة لا تنسى ابناءها المتميزين في كافة المجالات سواء بالتفوق او المشاركة المجتمعية،وأن أهالي الدقهلية يضربون اروع الأمثلة في المشاركة في العمل العام وفي التميز والابداع.



