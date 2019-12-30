AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ الدقهلية يكرم طارق فتحي بطل العالم في الكاراتيه ..صور

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 01:59 م
صدى البلد
Advertisements
همت الحسينى
كرم الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم اللاعب طارق محمد فتحي الفائز بالمركز الأول في بطولة العالم لرياضة الكاراتيه "كاتا" والتي أقيمت بتشيلي.

جاء ذلك بحضور رياض جمال الدين وكيل وزارة الشباب والرياضة والكابتن أيمن محمد رجب المدرب.

وكرم محافظ الدقهلية إيهاب الأحمدي جوده الذي تبرع بانشاء مقر مركز شباب السعودية التابعة لمركز تمي الامديد على نفقته الخاصة بتكلفة بلغت مليون جنيه.

وأكد محافظ الدقهلية أن الدولة لا تنسى ابناءها المتميزين في كافة المجالات سواء بالتفوق او المشاركة المجتمعية،وأن أهالي الدقهلية يضربون اروع الأمثلة في المشاركة في العمل العام وفي التميز والابداع.

محافظ الدقهلية يكرم طارق فتحي بطل العالم في الكاراتيه ..صور
محافظ الدقهلية يكرم طارق فتحي بطل العالم في الكاراتيه ..صور
محافظ الدقهلية يكرم طارق فتحي بطل العالم في الكاراتيه ..صور
محافظ الدقهلية يكرم طارق فتحي بطل العالم في الكاراتيه ..صور
محافظ الدقهلية يكرم طارق فتحي بطل العالم في الكاراتيه ..صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التموين يكرم العاملين المتميزين بالمديريات على مستوى الجمهورية

نتائج متميزة لأبطال وبطلات الزمالك فى بطولة الجيزة للكاراتية

عمرو سعد: وعدنا الرئيس السيسى بمزيد من الانجازات .. ودعمه حافز لكل الابطال .. صور

فخر مصر.. محافظ الدقهلية يكرم شابا تطوع لتوزيع صناديق القمامة

2019 عام الإنجازات المصرية في الكاراتيه

تخصيص أراض من أملاك الدولة لإنشاء مصالح خدمية في الدقهلية

ترشيحاتنا

أنقذت هوجان من الانتحار.. ما لا تعرفه عن الملاكمة ليلى محمد علي كلاي

للتخسيس والقدرة الجنسية .. فوائد تناول البيض البلدي

المواجهة تشتعل.. التفاصيل الكاملة لهجوم أمريكا على مقرات حزب الله في العراق

بسبب صورة عارية| لينا الفيشاوي تواصل تصدر جوجل

تريند الفن | ظهور روبي بـ فستان شفاف قصير مع أسرتها.. قطيعة بين لينا الفيشاوي ووالدها.. استغاثة شيرين رضا

جاكيت أحمر وشورت.. طليقة على ربيع تتألق فى أحدث ظهور لها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسن عمره 68 عامًا يتبرع بكليته لصديقه.. صور

بملابس كاجوال .. منى ممدوح تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

هترجع الفلوس لو اطلقت.. رسالة عروس لمصور حفل زفافها تشعل مواقع التواصل