مؤلفة روايات بنات في حكايات تشكو صناع فيلم بنات ثانوي للمهن السينمائية

قالت الروائية رشا سمير، إن صناع فيلم "بنات ثانوي"، المقرر عرضه يوم 7 يناير القادم بدور العرض، أخذوا الخط الدرامي عن روايتها "بنات في حكايات" الصادرة عام 2012، التي وصلت إلى طبعتها العاشرة وتربعت على قوائم الأكثر مبيعًا.
وأكدت مؤلفة الرواية على أنها لم تتهم المخرج بالسرقة، ولكنها تتهمه بالحصول على الخط الدرامي للرواية.
وأعربت عن حزنها الشديد من وضع الإعلان الهزيل للفيلم الذي يسبه الجميع على تلك الرواية المحترمة، مؤكدة أنها تفكر كثيرًا قبل أن تضع اسمها على هذا الإعلان.
وأضافت رشا سمير في تصريحات خاصة، أن مخرج الفيلم محمود كامل، تواصل معها أكثر من مرة طيلة السنوات الماضية، مؤكدًا لها أنه سمع عن نجاح رواياتها وطلب منها أن تتعاون معه في تحويل إحدى تلك الروايات لعمل درامي، ورشحت له رواية "بنات في حكايات"، وأرسلت له في بداية عام2018 المعالجة الخاصة بها، والتي أبهرته وقتها، وأشاد بها كثيرًا.
وأشارت إلى أن المخرج وقتها في مكالمة هاتفية، طلب منها أن ترشح بطلة للعمل، ورشحت له الفنانة جميلة عوض، التي اختارها المخرج بالفعل بطلة للفيلم، موضحة أن المخرج اختفى بعد أن وعدها بأنه سيتواصل مع دار النشر لشراء الحقوق، لتفاجأ الآن بإعلان الفيلم على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى صفحته، فتأكد لها بناء على خلفية المحادثات بينهما أن الفيلم يحمل نفس الخط الدرامي للرواية، فحاولت أن تتواصل معه لكنها لم تنجح، ومن ثم توجهت إلى نقابة المهن السينمائية وقدمت شكوى لحفظ حقها الأدبي والمادي في الرواية.
وأوضحت أنها لم تسب أحدا من صناع العمل، كما تردد، لأنها لم تعرفهم من قبل، ولا يوجد بينهم أي خصومات، أو نزاعات سابقة.
وأكدت مؤلفة الرواية على أنها لم تتهم المخرج بالسرقة، ولكنها تتهمه بالحصول على الخط الدرامي للرواية.
وأعربت عن حزنها الشديد من وضع الإعلان الهزيل للفيلم الذي يسبه الجميع على تلك الرواية المحترمة، مؤكدة أنها تفكر كثيرًا قبل أن تضع اسمها على هذا الإعلان.
وأضافت رشا سمير في تصريحات خاصة، أن مخرج الفيلم محمود كامل، تواصل معها أكثر من مرة طيلة السنوات الماضية، مؤكدًا لها أنه سمع عن نجاح رواياتها وطلب منها أن تتعاون معه في تحويل إحدى تلك الروايات لعمل درامي، ورشحت له رواية "بنات في حكايات"، وأرسلت له في بداية عام2018 المعالجة الخاصة بها، والتي أبهرته وقتها، وأشاد بها كثيرًا.
وأشارت إلى أن المخرج وقتها في مكالمة هاتفية، طلب منها أن ترشح بطلة للعمل، ورشحت له الفنانة جميلة عوض، التي اختارها المخرج بالفعل بطلة للفيلم، موضحة أن المخرج اختفى بعد أن وعدها بأنه سيتواصل مع دار النشر لشراء الحقوق، لتفاجأ الآن بإعلان الفيلم على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى صفحته، فتأكد لها بناء على خلفية المحادثات بينهما أن الفيلم يحمل نفس الخط الدرامي للرواية، فحاولت أن تتواصل معه لكنها لم تنجح، ومن ثم توجهت إلى نقابة المهن السينمائية وقدمت شكوى لحفظ حقها الأدبي والمادي في الرواية.
وأوضحت أنها لم تسب أحدا من صناع العمل، كما تردد، لأنها لم تعرفهم من قبل، ولا يوجد بينهم أي خصومات، أو نزاعات سابقة.