مسن عمره 68 عامًا يتبرع بكليته لصديقه.. صور

في واقعة مؤثرة، قرر مسن في الثامنة والستين من عمره التبرع بكليته لصديقه المقرب، وذلك بعد أن أنقذ حياته مرتين في السابق.



وأفاد تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن علاقة الصداقة بين "كايل براندت" و"دون إليوت" استمرت لمدة حوالي 55 عامًا، حيث التقيا في المدرسة عندما كانا في مرحلة الطفولة، وتخرجا معًا وعملا في نفس مصنع البلاستيك، ومازالا يقيمان بالقرب من بعضهما البعض في مسقط رأسهما في بلدة "شبوا فولز" بولاية "ويسكونسن" الأمريكية.



وأنقذ "براندت" حياة "إليوت" للمرة الأولى عندما كانا في الثانية عشر من العمر، وكان ذلك في عام 1963 تحديدًا، حيث كاد "إليوت" يغرق في حمام سباحة، وانتبه صديقه إلى ما يحدث وطلب المساعدة.



وبالنسبة للمرة الثانية التي تدخل فيها "براندت" من أجل إنقاذ صديقه، فقد كانا في العقد الثاني من العمر آنذاك، وأنقذه بعد تعرضه لحادث دراجة نارية، حيث ضمد الجرح الذي أصيب به "إليوت" في رأسه، واتصل بالنجدة.



ومؤخرًا، تبرع "براندت" بكليته في سبيل إنقاذ حياة صديقه "إليوت".



وأوضح التقرير أن هذه الخطوة جاءت بعد أن تدهورت الحالة الصحية لـ"إليوت"، وأخبره الأطباء بأنه في حاجة إلى عملية زرع كلى.



ونقلت "ديلي ميل" عن "براندت" قوله إنه عندما علم بالأمر لم يتردد في الخضوع لفحوصات طبية لتبين ما إذا كان في إمكانه التبرع بكليته لصديقه أم لا، وتبين أنه مطابقًا. وتم إجراء العملية الجراحية بالفعل، ويتعافى الصديقان حاليًا في المنزل.