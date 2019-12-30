AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

مسن عمره 68 عامًا يتبرع بكليته لصديقه.. صور

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 01:54 م
صدى البلد
Advertisements
هدير علاء
في واقعة مؤثرة، قرر مسن في الثامنة والستين من عمره التبرع بكليته لصديقه المقرب، وذلك بعد أن أنقذ حياته مرتين في السابق.

وأفاد تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن علاقة الصداقة بين "كايل براندت" و"دون إليوت" استمرت لمدة حوالي 55 عامًا، حيث التقيا في المدرسة عندما كانا في مرحلة الطفولة، وتخرجا معًا وعملا في نفس مصنع البلاستيك، ومازالا يقيمان بالقرب من بعضهما البعض في مسقط رأسهما في بلدة "شبوا فولز" بولاية "ويسكونسن" الأمريكية.

وأنقذ "براندت" حياة "إليوت" للمرة الأولى عندما كانا في الثانية عشر من العمر، وكان ذلك في عام 1963 تحديدًا، حيث كاد "إليوت" يغرق في حمام سباحة، وانتبه صديقه إلى ما يحدث وطلب المساعدة.

وبالنسبة للمرة الثانية التي تدخل فيها "براندت" من أجل إنقاذ صديقه، فقد كانا في العقد الثاني من العمر آنذاك، وأنقذه بعد تعرضه لحادث دراجة نارية، حيث ضمد الجرح الذي أصيب به "إليوت" في رأسه، واتصل بالنجدة.

ومؤخرًا، تبرع "براندت" بكليته في سبيل إنقاذ حياة صديقه "إليوت".

وأوضح التقرير أن هذه الخطوة جاءت بعد أن تدهورت الحالة الصحية لـ"إليوت"، وأخبره الأطباء بأنه في حاجة إلى عملية زرع كلى.

ونقلت "ديلي ميل" عن "براندت" قوله إنه عندما علم بالأمر لم يتردد في الخضوع لفحوصات طبية لتبين ما إذا كان في إمكانه التبرع بكليته لصديقه أم لا، وتبين أنه مطابقًا. وتم إجراء العملية الجراحية بالفعل، ويتعافى الصديقان حاليًا في المنزل.
مسن عمره 68 عامًا يتبرع بكليته لصديقه.. صور
مسن عمره 68 عامًا يتبرع بكليته لصديقه.. صور
مسن عمره 68 عامًا يتبرع بكليته لصديقه.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أصيب بعدوى نادرة | وفاة مسن بسبب لعاب كلبه .. شاهد

رجل يصارع الأمواج لإنقاذ طفل من الغرق .. شاهد ماذا حدث

كاميرات المراقبة ترصد لحظة إنقاذ طفل من الموت بأعجوبة.. فيديو

أب وأم يغرقان رضيعهما في البانيو.. بسبب النوم

صدق أو لا تصدق | مكنسة كهربائية تضع زوجين في ورطة مع الشرطة | شاهد

ترشيحاتنا

تشجيعية فخر ليا.. حازم إمام يحتفل بقناة الزمالك الجديدة.. بهذه الطريقة

القضاء السوداني يقتص من قتلة معلم خلال احتجاجات 2018

تطور مفاجئ فى صفقة انتقال النيجيري إليكى إلى الأهلي

أهم الأخبار ..بعد صورتها شبه عارية تفاصيل أزمة لينا الفيشاوي مع والدها.. مرتضى منصور: كهربا لا يشرفنا.. وغارات أمريكية بسوريا والعراق

لتهريبهم سيارة من السعودية.. توقيف أربعة مواطنين بالكويت

التموين: لم نتلق خطابا رسميا حول إضافة 1250 جنيها للفرد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسن عمره 68 عامًا يتبرع بكليته لصديقه.. صور

بملابس كاجوال .. منى ممدوح تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

هترجع الفلوس لو اطلقت.. رسالة عروس لمصور حفل زفافها تشعل مواقع التواصل