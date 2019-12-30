AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

دون أدوية.. 10 أطعمة تحميك من الإصابة بالأنيميا

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 05:00 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
يعاني الكثير من الاصابة بالانيميا ، دون اخذ الاحتياطات التي تحميك من فقر الدم او الانيميا وقد قدم الدكتور بيشوي نان استشاري التغذية ان هناك بعض الاطعمة التي تحميك من الانيميا وهي :

علاج وقائي بالتغذية..
• تناول الكبده واللحوم الحمراء فهي تعالج الانيميا.
• تناول السبانخ والفاصولياء والملوخية والباذنجان ، تحوي عناصر مفيدة في علاج الانيميا.
• تناول الفواكه بكثرة خاصة المشمش والتين والشمام والبلح والعنب .
• صفار البيض والعسل من العلاجات القوية للأنيميا خاصه العسل الأسود.
• الفستق واللوز والجوز تفيد مرضى الانيميا.
• تناول البقوليات خاصة العدس والحمص والفول .
• تناول الطماطم والأناناس المفيدان في امتصاص الحديد اللازم للمصابين بالانيميا.
• البقدونس مهم لعلاج الانيميا .
• المداومة على تناول البروتينات الموجودة في اللحوم والجبن والحليب.
• الحلبة والنعناع مفيدان في علاج الانيميا..

معلومة مهمة جدا..
الالتزام بنظام صحي متكامل هو الضمانه الحقيقية للتخلص من الاصابة بالانيميا الناتجة عن نقص التغذية..
مراجعة الطبيب شئ ضروري واساسي في العلاج..
يجب عمل صورة دم كاملة بصورة دورية كل ٣ شهور تقريبا لمتابعة نسبة الهيموجلوبين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لصحة الطفل.. تناول الأسماك يحميه من مرض خطير

ترشيحاتنا

أردوغان يوقع مذكرة التدخل العسكري في ليبيا.. شاهد

وسط قلق متزايد.. خطوة إيجابية من ألمانيا لحل الأزمة في ليبيا

جوجل تكشف حقيقة تسجيل صوت بدرية طلبة على تطبيق GPS

لا تتجاهلها.. أعراض تنذر عن خطر الإصابة بالسرطان

المعارضة التركية ترفض مشروع قانون إرسال قوات إلى ليبيا

أفضل 3 لقطات للعائلة المالكة البريطانية في عام 2019.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد| حريق هائل بأحد العقارات فى منطقة المساكن بحلوان

بفستان قصير .. هنا الزاهد تتألق بإطلالة عصرية في أحدث ظهور

أفضل 3 لقطات للعائلة المالكة البريطانية في عام 2019.. شاهد