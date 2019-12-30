دون أدوية.. 10 أطعمة تحميك من الإصابة بالأنيميا

يعاني الكثير من الاصابة بالانيميا ، دون اخذ الاحتياطات التي تحميك من فقر الدم او الانيميا وقد قدم الدكتور بيشوي نان استشاري التغذية ان هناك بعض الاطعمة التي تحميك من الانيميا وهي :



علاج وقائي بالتغذية..

• تناول الكبده واللحوم الحمراء فهي تعالج الانيميا.

• تناول السبانخ والفاصولياء والملوخية والباذنجان ، تحوي عناصر مفيدة في علاج الانيميا.

• تناول الفواكه بكثرة خاصة المشمش والتين والشمام والبلح والعنب .

• صفار البيض والعسل من العلاجات القوية للأنيميا خاصه العسل الأسود.

• الفستق واللوز والجوز تفيد مرضى الانيميا.

• تناول البقوليات خاصة العدس والحمص والفول .

• تناول الطماطم والأناناس المفيدان في امتصاص الحديد اللازم للمصابين بالانيميا.

• البقدونس مهم لعلاج الانيميا .

• المداومة على تناول البروتينات الموجودة في اللحوم والجبن والحليب.

• الحلبة والنعناع مفيدان في علاج الانيميا..



معلومة مهمة جدا..

الالتزام بنظام صحي متكامل هو الضمانه الحقيقية للتخلص من الاصابة بالانيميا الناتجة عن نقص التغذية..

مراجعة الطبيب شئ ضروري واساسي في العلاج..

يجب عمل صورة دم كاملة بصورة دورية كل ٣ شهور تقريبا لمتابعة نسبة الهيموجلوبين.