وائل الإبراشي: كنت بحلم أمشي قدام التليفزيون المصري.. فيديو

قام الإعلامي وائل الإبراشي، بتوديع جمهوره، على الهواء وذلك في آخر حلقاته ببرنامج "كل يوم"، الذي يعرض على قناة أون أي.



وقال الإعلامي وائل الإبراشي إن حلقتي اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء، ستقدمهما الإعلامية خلود زهران، وبدءًا من يناير المقبل سيقدم البرنامج كلا من الإعلامية بسمة وهبة والإعلامي خالد أبو بكر.



أوضح الإبراشي أنه بعد أسبوعين وربما أكثر، سيطل على جمهوره من خلال شاشة التليفزيون المصري، موضحا أن مبنى ماسبيرو يحتل جزءا كبيرا من وجدان الشعب المصري.



وتابع الإعلامي وائل الإبراشي أن: "التليفزيون المصري ده كان من آمالي إني أكون ماشي قدامه فقط، مش بس أشتغل فيه".



يُذكر أن برنامج "كل يوم" يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي والإعلامية خلود زهران، على قناة ON E، منذ مطلع أكتوبر 2018، وذلك عقب مغادرة الإعلامي عمرو أديب للقناة وانضمامه لقناة Mbc مصر.

