إزالة 22 حالة تعدى على الأراضي الزراعية بمساحة 7177 مترا بالبحيرة

تواصل محافظة البحيرة تنفيذ خطة إزالة التعديات على الاراضي الزراعيه واراضى أملاك الدولة حفاظًا على الأمن الغذائى وأملاك الدولة وتأكيدًا على هيبة القانون.



اكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة على تكثيف حملات إزالة التعديلات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع اى تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة.



وفى إطار ذلك اسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز أبو حمص و حوش عيسى والدلنجات وادكو والمحمودية عن ازالة 22 حالة تعدى على مساحة 7177 مترا مربعا والتى تمثلت فى: إزالة 5 حالات تعدي بمدينة ابو حمص وقري ( بسنتواي وبلقطر) علي اجمالي مساحة 560م عبارة عن حفر لإنشاء قواعد خرسانية وشدات سملات وأعمدة خرسانية حيث تم ردم الحفر وازالة الشدات الخشبية وايقاف الاعمال.



وإزالة ٦ حالات تعدي على الأراضي الزراعية بنطاق الوحدة المحلية لقرية الكوم الاخضر بحوش عيسى علي مساحة 532م عبارة عن حفر معد للبناء ومباني بالطوب الأبيض ،و إزالة ٨ حالات تعدي علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بقري( المسين - كوم زمران - طيبه) بالدلنجات بمساحة ٥٢٨٥ مترا مربعا عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية.



كما أسفرت الحملات عن إزالة حالة تعدي بالبناء علي أرض زراعية بشرق مدينة إدكو بمساحة ١٠٠ م٢ حيث تم إزالة الأعمال والتحفظ على مواد البناء كما تم إزالة حالة تعدي علي أرض أملاك دولة بمساحة ٥٠٠ متر مربع بالإضافة إلى إزالة شدة خشبية على الأرض الزراعية بمساحة ٢٠٠ م تابعة للإصلاح الزراعي بقرية ديروط بالمحمودية.



