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أخبار البلد

الهجرة والتعليم يشهدان احتفالية عيد العلم بجامعة الفيوم.. صور

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 01:41 م
صدى البلد
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سعيد العربي
شهدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، احتفالية عيد العلم الثاني عشر، الذي أقيم بجامعة الفيوم، حيث بدأت الاحتفالية بالسلام الجمهوري، تلاه قراءة بعض آيات القرآن الكريم.

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، ورئيس جامعة الفيوم، أحمد جابر شديد، والسفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وكانت وزيرة الهجرة أطلقت في مستهل الزيارة التي تنظمها بالتعاون مع محافظة الفيوم في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" ‏‎التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال توصيات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم في شرم الشيخ، والتي تنفذها وزارة الهجرة.
الهجرة والتعليم يشهدان احتفالية عيد العلم بجامعة الفيوم.. صور
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