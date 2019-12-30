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محافظات

محافظ بورسعيد يعقد اجتماعا لبحث مشروعات جار تنفيذها

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 02:00 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، اجتماعا لمتابعة عدد مع الملفات المطروحة الحالية ، وذلك بحضور مدير عام الشئون المالية بمحافظة بورسعيد ، والمختصين بالإدارة المالية والتفتيش .

واستعرض اللواء عادل الغضبان، مع إدارة الشئون المالية الموقف الحالى لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها ومناقشة عدد من المذكرات الخاصة بأعمال الإدارة المالية .

ووجه اللواء عادل الغضبان ببذل مزيد من المجهودات وإنجاز كافة الأعمال على أعلى درجة من الدقة.
محافظ بورسعيد يعقد اجتماعا لبحث مشروعات جار تنفيذها
محافظ بورسعيد يعقد اجتماعا لبحث مشروعات جار تنفيذها
محافظ بورسعيد يعقد اجتماعا لبحث مشروعات جار تنفيذها
محافظ بورسعيد يعقد اجتماعا لبحث مشروعات جار تنفيذها
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