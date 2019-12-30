محافظ بورسعيد يعقد اجتماعا لبحث مشروعات جار تنفيذها

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، اجتماعا لمتابعة عدد مع الملفات المطروحة الحالية ، وذلك بحضور مدير عام الشئون المالية بمحافظة بورسعيد ، والمختصين بالإدارة المالية والتفتيش .



واستعرض اللواء عادل الغضبان، مع إدارة الشئون المالية الموقف الحالى لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها ومناقشة عدد من المذكرات الخاصة بأعمال الإدارة المالية .



ووجه اللواء عادل الغضبان ببذل مزيد من المجهودات وإنجاز كافة الأعمال على أعلى درجة من الدقة.