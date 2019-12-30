AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مرتضى منصور للاعبي الزمالك: هذه الآيات تبطل السحر الأسود

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 01:31 م
صدى البلد
Advertisements
منتصر الرفاعى
كشف المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن كيفية تغلب لاعبي الفريق الأبيض على السحر الأسود قبل لقاء زيسكو الزامبي في الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتعادل زيسكو الزامبي مع ضيفه الزمالك بهدف لكل منهما فى المباراة التى استضافها استاد ليفى مواسا بمدينة نيدولا الزامبية في الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال مرتضى منصور إن الزمالك عانى من عدم القدرة على هز الشباك في مباراتي سموحة والإنتاج الحربي اللتين تعادل فيهما الفريق الأبيض سلبيًا، بسبب وجود أعمال سحر أسود للفريق من كارهي الزمالك.

وكشف منصور أنه نصح لاعبي الزمالك عقب لقاء الإنتاج الحربي بقراءة القرآن الكريم وسورة ياسين وآية الكرسي للتغلب على السحر الأسود، الذي أغلق الشباك أمامهم في مباريات الدوري، مؤكدًا أن السحر مذكور في القرآن الكريم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مرتضى منصور عقب تعادل الزمالك مع الإنتاج: أنا زعلان من الجن

أخبار الزمالك اليوم.. الابيض يتراجع سادسًا.. وأزمة جديدة تضرب النادي

طالبهم بالفوز.. صحف زامبيا تبرز تصريحات رئيس الزمالك قبل مواجهة زيسكو

هاني زاده يكشف تفاصيل أزمة بعثة الزمالك في زامبيا

السفير المصري في زامبيا يزور بعثة الزمالك

دوري أبطال أفريقيا.. الأمطار تهطل بغزارة قبل لقاء الزمالك وزيسكو الزامبي

ترشيحاتنا

أهم الأخبار ..بعد صورتها شبه عارية تفاصيل أزمة لينا الفيشاوي مع والدها.. مرتضى منصور: كهربا لا يشرفنا.. وغارات أمريكية بسوريا والعراق

بالأسماء.. تجنيس 21 شخصا والاحتفاظ بـ "المصرية"

زوجان يلقيان 15 ألف جنيه إسترليني فى القمامة.. ومفاجأة في انتظارهما

عمار حمدي أكبر الخاسرين | سعد سمير يغير حسابات فايلر فى قائمة الأهلى الافريقية

حقنته بالفضلات.. أم تقتل ابنها المصاب بالسرطان بمنتهى القسوة

ليت قومي يفهمون.. رسالة مثيرة من أحمد مجاهد بسبب هانى أبو ريدة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسن عمره 68 عامًا يتبرع بكليته لصديقه.. صور

بملابس كاجوال .. منى ممدوح تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

هترجع الفلوس لو اطلقت.. رسالة عروس لمصور حفل زفافها تشعل مواقع التواصل