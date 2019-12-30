مرتضى منصور للاعبي الزمالك: هذه الآيات تبطل السحر الأسود

كشف المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن كيفية تغلب لاعبي الفريق الأبيض على السحر الأسود قبل لقاء زيسكو الزامبي في الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.



وتعادل زيسكو الزامبي مع ضيفه الزمالك بهدف لكل منهما فى المباراة التى استضافها استاد ليفى مواسا بمدينة نيدولا الزامبية في الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.



وقال مرتضى منصور إن الزمالك عانى من عدم القدرة على هز الشباك في مباراتي سموحة والإنتاج الحربي اللتين تعادل فيهما الفريق الأبيض سلبيًا، بسبب وجود أعمال سحر أسود للفريق من كارهي الزمالك.



وكشف منصور أنه نصح لاعبي الزمالك عقب لقاء الإنتاج الحربي بقراءة القرآن الكريم وسورة ياسين وآية الكرسي للتغلب على السحر الأسود، الذي أغلق الشباك أمامهم في مباريات الدوري، مؤكدًا أن السحر مذكور في القرآن الكريم.