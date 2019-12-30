من شمال سيناء لـ القاهرة.. القصة الكاملة لإنقاذ حياة سلحفاة خضراء

نجحت وزارة البيئة من خلال محمية "الزرانيق" فى إعادة إطلاق سلحفاة خضراء الى بيئتها الطبيعية بأحد شواطئ مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء بعد انقاذها وعلاجها تطوعيا وذلك بمشاركة المجتمع المحلي والشباب وأعضاء هيئة التدريس بجامعة سيناء بالإضافة الى فريق انقاذ السلاحف فى مصر وممثلين عن محافظة شمال سيناء.
كانت قد وردت معلومات لفريق انقاذ السلاحف بمصر بوجود سلحفاة بحرية من نوع الأخضر لدى أحد محال بيع الأسماك بالقاهرة حيث تم التواصل مع صاحب المحل وإقناعه بتسليمها ليتم إجراء الكشف الطبى عليها من قبل مجموعة من الأطباء البيطريين نظرا لكونها في حالة إعياء شديدة ليتبين إصابتها بالتهاب رئوى، ليتم توفير الرعاية البيطرية لها وعلاجها لمدة 4 أيام متواصلة بمنزل أحد المواطنين حتى تمكنت من استعادة قدرتها على الحياة،وتم نقلها وإعادة إطلاقها إلى بيئتها الطبيعية بأحد شواطئ مدينة العريش وسط أجواء احتفالية من المواطنين الذين شاركوا فى إنقاذها والحضور.
ويعكس إنقاذ السلحفاة تكاتف أبناء المجتمع في حماية السلحفاة كرمز للتنوع البيولوجي حيث لم تكن عملية الإنقاذ عملا فرديا، وإنما ثمرة جهود مجموعة كبيرة من المساهمين الذين لديهم وعي بيئي، ابتداء من الشخص، الذي أبلغ عن وجودها لدى بائع السمك والذى اقتنع بأهميتها وسلمها مرورا بكل من ساهم فى استضافها وعلاجها ونقلها إلى العريش مع قيام مجموعة من الأطباء البيطريين بتوفير الرعاية المتخصصة لها بجهود ذاتية، انتهاءًا بشباب فى جامعة سيناء وقرية سما العريش، الذين قاموا بحفر حوض على شاطئ البحر، لمتابعة حالتها والتأكد من قدرتها على مواصلة الحياة في بيئتها الطبيعية قبل عملية الإطلاق مما يعكس دور المواطن الفعال في حماية السلاحف والتنوع البيولوجى ، مؤكدة على أننا قادرين على حماية البيئة ومواردنا الطبيعية بالاتحاد و تكامل الجهود بين كافة مؤسسات المجتمع و مواطنيه كشركاء من اجل حماية بيئتنا ومواردنا الطبيعية.
وسبق عملية الإطلاق تنظيم ندوة للتعريف بأهمية السلاحف البحرية للبيئة والمسئولية المجتمعيه فى حماية التنوع البيولوجي بمشاركة عدد من المواطنين من مختلف الأعمار.
جديرا بالذكر أن وزارة البيئة حريصة على فتح قنوات تواصل مستمرة و فعالة مع المواطنين للإجابة عن أى إستفسار عن أهمية الحياة البرية أو الإبلاغ عن محاولات الاتجار أو الصيد غير المشروع فى تلك الكائنات من خلال الخط الساخن لوزارة البيئة 19808 من الساعة الثامنة صباحا وحتى السابعة مساء ماعدا العطلات الرسمية حتى الثالثة عصرا أو على رقم الواتس اب 01222693333 على مدار الـ 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.
كانت قد وردت معلومات لفريق انقاذ السلاحف بمصر بوجود سلحفاة بحرية من نوع الأخضر لدى أحد محال بيع الأسماك بالقاهرة حيث تم التواصل مع صاحب المحل وإقناعه بتسليمها ليتم إجراء الكشف الطبى عليها من قبل مجموعة من الأطباء البيطريين نظرا لكونها في حالة إعياء شديدة ليتبين إصابتها بالتهاب رئوى، ليتم توفير الرعاية البيطرية لها وعلاجها لمدة 4 أيام متواصلة بمنزل أحد المواطنين حتى تمكنت من استعادة قدرتها على الحياة،وتم نقلها وإعادة إطلاقها إلى بيئتها الطبيعية بأحد شواطئ مدينة العريش وسط أجواء احتفالية من المواطنين الذين شاركوا فى إنقاذها والحضور.
ويعكس إنقاذ السلحفاة تكاتف أبناء المجتمع في حماية السلحفاة كرمز للتنوع البيولوجي حيث لم تكن عملية الإنقاذ عملا فرديا، وإنما ثمرة جهود مجموعة كبيرة من المساهمين الذين لديهم وعي بيئي، ابتداء من الشخص، الذي أبلغ عن وجودها لدى بائع السمك والذى اقتنع بأهميتها وسلمها مرورا بكل من ساهم فى استضافها وعلاجها ونقلها إلى العريش مع قيام مجموعة من الأطباء البيطريين بتوفير الرعاية المتخصصة لها بجهود ذاتية، انتهاءًا بشباب فى جامعة سيناء وقرية سما العريش، الذين قاموا بحفر حوض على شاطئ البحر، لمتابعة حالتها والتأكد من قدرتها على مواصلة الحياة في بيئتها الطبيعية قبل عملية الإطلاق مما يعكس دور المواطن الفعال في حماية السلاحف والتنوع البيولوجى ، مؤكدة على أننا قادرين على حماية البيئة ومواردنا الطبيعية بالاتحاد و تكامل الجهود بين كافة مؤسسات المجتمع و مواطنيه كشركاء من اجل حماية بيئتنا ومواردنا الطبيعية.
وسبق عملية الإطلاق تنظيم ندوة للتعريف بأهمية السلاحف البحرية للبيئة والمسئولية المجتمعيه فى حماية التنوع البيولوجي بمشاركة عدد من المواطنين من مختلف الأعمار.
جديرا بالذكر أن وزارة البيئة حريصة على فتح قنوات تواصل مستمرة و فعالة مع المواطنين للإجابة عن أى إستفسار عن أهمية الحياة البرية أو الإبلاغ عن محاولات الاتجار أو الصيد غير المشروع فى تلك الكائنات من خلال الخط الساخن لوزارة البيئة 19808 من الساعة الثامنة صباحا وحتى السابعة مساء ماعدا العطلات الرسمية حتى الثالثة عصرا أو على رقم الواتس اب 01222693333 على مدار الـ 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.
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