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محافظات

دعم مستشفى الدلنجات بأجهزة طبية حديثة للارتقاء بالمنظومة الصحية

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 01:48 م
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري
تواصل مديرية الصحة والسكان بمحافظة البحيرة تنفيذ خطة الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بالارتقاء والنهوض بمنظومة الرعاية الصحية والعمل على توفير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين من خلال تطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية بالقرى والمراكز والنجوع مع الارتقاء بكافة الخدمات الطبية المقدمة بتلك المستشفيات.

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أن هناك خطة تطوير شاملة في القطاع الصحي بالمحافظة وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات والهيئات والأجهزة التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني للعمل على الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية وتوفير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين.

فيما اعلن الدكتور يسرى بيومي – وكيل وزارة الصحة عن تدعيم مستشفى الدلنجات المركزي بأجهزة طبية جديدة من قبل وزارة الصحة لرفع كفاءة المستشفى عبارة عن ( وحدة أسنان - جهاز موجات فوق صوتية - ٩ ماكينة غسيل كلوى - ٣ كشاف صفراء ليد - ٦ شفاط جراحي كبير - جهاز ميكروسكوب -جهاز صورة دم كاملة - ط جهاز كيمياء دم - جهاز ضغط - 2 سرير عناية مركزة بالإضافة إلى ٢ جهاز دياثيرمى - عدد ١ جهاز تخدير - عدد ١ جهاز صدمات - ١٠ مضخة محاليل ).

وقام مدير إدارة الطوارئ بمديرية الصحة بالبحيرة بالانتقال لمستشفى الدلنجات لحضور تَسلم الأجهزة الواردة للمستشفى جاء ذلك بناء على تقرير اللجنة المشكلة من مديرية الصحة لمعاينة المستشفى على الطبيعة و تحديد الاحتياجات الملحة لتطوير المستشفى و رفع كفاءتها و تم عمل تقييم شامل و رفعه إلى وزارة الصحة و السكان و بناءً عليه قامت الوزارة بدعم المستشفى بتلك التجهيزات الطبية وغير الطبية المتاحة بالوزارة.
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