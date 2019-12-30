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أخبار البلد

مطران سمالوط يدشن كنيسة مار جرجس في عزبة فلتاؤوس.. صور

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 01:34 م
صدى البلد
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سامح سلام
دشن نيافة الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط، كنيسة الشهيد مار جرجس بعزبة فلتاؤوس، قبل أن يصلي القداس الإلهي بالكنيسة ذاتها، حيث تقع الكنيسة على مساحة ٧٠٠ متر مربع وتشتمل على مبني خدمات به فصول تربية كنسية وحضانة ومسرح.

وكان الأنبا بَفنُوتِيوس، مُطران سمّالوط ورئيس مجلس إدارة مجمع مدارس العهد الجديد "لغات"، نظم حفلة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية لمراحل حضانة كبرى وصغرى وتمهيدى في مدارس العهد الجديد.

وتضمنت الاحتفالية عروض ثقافية ووطنية، شارك فيها ٤٧٠ طفلا وطفلة، وكان اللقاء على حمام السباحة في مجمع مدارس العهد الجديد.

وتعيش الكنيسة القبطية الأرثوذكسية حاليا فترة صوم الميلاد المجيد، والذى ينتهي مع قداس العيد مساء السادس من يناير المقبل والذى يقام في جميع الكنائس القبطية الأرثوذكسية في مصر وبلاد المهجر.

ومن المقرر أن يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني قداس عيد الميلاد المجيد في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور كبار رجال الدولة والدبلوماسيين والشخصيات العامة وممثلي وسائل الإعلام المحلية والعالمية، فيما يستقبل المهنئين بالعيد صباح يوم 7 يناير المقبل بالمقر الباباوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.
مطران سمالوط يدشن كنيسة مار جرجس في عزبة فلتاؤوس.. صور
مطران سمالوط يدشن كنيسة مار جرجس في عزبة فلتاؤوس.. صور
مطران سمالوط يدشن كنيسة مار جرجس في عزبة فلتاؤوس.. صور
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