المحامي العام بطنطا يفتح التحقيق فى حريق قطار كفر الزيات ..صور

أصدر المستشار ياسين زغلول المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة الى رئيس نيابة مركز كفر الزيات بضرورة فتح باب التحقيق فى واقعة حريق قطار "كفر الزيات – الاسكندرية " والتأكد من وجود شبهة جنائية فى الحادث من عدمه .



وشدد المحامي العام في تعليماته إلي رئيس نيابة مركز كفرالزيات بضرورة تشكيل لجنة من أعضاء النيابة ومهندسين فنيين من هيئة السكك الحديدية بوسط الدلتا لمعاينه موقع حادث القطار وحصر التلفيات والوقوف على أسباب الحقيقية للحريق .



فى ذات السياق باشر فريق النيابة العامة دوره بانتقاله الى مكان الحادث للوقوف على واقعة امتداد النيران للعربات القطار والدفع بقوات الحماية المدنية لإخمادها أولا بأول حفاظا على حياة المواطنين .



تلقى اللواء خالد موسي مأمور شرطة السكة الحديد بطنطا إخطارا من نقطة محطة سكة حديد كفرالزيات، بنشوب حريق فى عربة بأحد القطارات أثناء سيره بنطاق السكة الحديد بكفرالزيات، مما أدى لتصاعد الأدخنة من جراء ذلك.



كما باشرت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية، وتم السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية .



وأفادت المعاينة الأولية بأن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي بين كابلات إحدي العربات أثناء سيرة بسكة " كفرالزيات – الإسكندرية".



وكلفت إدارة المباحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الحادث وجار الوقوف على سبب الحادث ، وحرر محضر وأخطرت النيابة العامة لتجرى شئونها.

