شاهد.. أول ظهور لـ رونالدو مع أسرته بعد حصوله على جائزة افضل لاعب لعام 2019

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مريم عزت



وعلق اللاعب على الصورة قائلا : "دائما معي".



وتفاعل مع الصورة عدد كبير من جمهوره ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيه وجاءت أبرز التعليقات كالاتى : .



البطل



داذما الافضل



ربنا يخليكم لبعض



الى الامام



وتفوق رونالدو على كبار لاعبي العالم ، مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة ، والذي توج بجائزة أفضل لاعب في العالم عن الإتحاد الدولي لكرة القدم، وكذلك فوزه بالكرة الذهبية ، والهولندي فيرجيل فان دايك مدافع نادي ليفربول، وأفضل لاعب في أوروبا، بالإضافة لزميليه المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني.



يذكر أن رونالدو قد توج بالجائزة في الـثلاثة أعوام الماضية أيضًا، ليزيد عدد مرات تتويجه بتلك الجائزة للمرة السادسة طوال تاريخه,





نشر اللاعب كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس ومنتخب البرتغال عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام " مع زوجته وابنه بعد حصوله على جائزة جلوبال سوكر، لـ أفضل لاعب في العالم لعام 2019.وعلق اللاعب على الصورة قائلا : "دائما معي".وتفاعل مع الصورة عدد كبير من جمهوره ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيه وجاءت أبرز التعليقات كالاتى : .البطلداذما الافضلربنا يخليكم لبعضالى الاماموتفوق رونالدو على كبار لاعبي العالم ، مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة ، والذي توج بجائزة أفضل لاعب في العالم عن الإتحاد الدولي لكرة القدم، وكذلك فوزه بالكرة الذهبية ، والهولندي فيرجيل فان دايك مدافع نادي ليفربول، وأفضل لاعب في أوروبا، بالإضافة لزميليه المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني.يذكر أن رونالدو قد توج بالجائزة في الـثلاثة أعوام الماضية أيضًا، ليزيد عدد مرات تتويجه بتلك الجائزة للمرة السادسة طوال تاريخه,

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