محافظ بورسعيد يتفقد مركز خدمات المستثمرين بالمنطقة الحرة

أجرى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، جولة تفقدية داخل مركز خدمات المستثمرين بالمنطقة الحرة، لمتابعة تقديم الخدمات وسير العمل العمل داخل المركز .



وخلال الجولة ، التقى اللواء عادل الغضبان بعدد من العاملين داخل مركز خدمات المستثمرين ، والتقى بعدد من المترددين على المكان ، للتعرف على مستوى الخدمات المقدمة لهم ومستوى رضاهم عن الأداء و الخدمة.



وأكد اللواء عادل الغضبان ، أهمية توفير كافة سبل الراحة للعاملين بالمركز لتقديم الخدمات على أعلى درجة من الكفاءة ، وذلك فى إطار حرص المحافظة المستمر على الارتقاء بالمجال الصناعى والاستثمارى والتكنولوجى الذى تشهده المحافظة على غرار كافة المشروعات الخدمية والتنموية ببورسعيد .