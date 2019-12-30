AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد مركز خدمات المستثمرين بالمنطقة الحرة

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 01:53 م
صدى البلد
Advertisements
كتب محمد الغزاوى
أجرى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، جولة تفقدية داخل مركز خدمات المستثمرين بالمنطقة الحرة، لمتابعة تقديم الخدمات وسير العمل العمل داخل المركز .

وخلال الجولة ، التقى اللواء عادل الغضبان بعدد من العاملين داخل مركز خدمات المستثمرين ، والتقى بعدد من المترددين على المكان ، للتعرف على مستوى الخدمات المقدمة لهم ومستوى رضاهم عن الأداء و الخدمة.

وأكد اللواء عادل الغضبان ، أهمية توفير كافة سبل الراحة للعاملين بالمركز لتقديم الخدمات على أعلى درجة من الكفاءة ، وذلك فى إطار حرص المحافظة المستمر على الارتقاء بالمجال الصناعى والاستثمارى والتكنولوجى الذى تشهده المحافظة على غرار كافة المشروعات الخدمية والتنموية ببورسعيد .
محافظ بورسعيد يتفقد مركز خدمات المستثمرين بالمنطقة الحرة
محافظ بورسعيد يتفقد مركز خدمات المستثمرين بالمنطقة الحرة
محافظ بورسعيد يتفقد مركز خدمات المستثمرين بالمنطقة الحرة
محافظ بورسعيد يتفقد مركز خدمات المستثمرين بالمنطقة الحرة
محافظ بورسعيد يتفقد مركز خدمات المستثمرين بالمنطقة الحرة
محافظ بورسعيد يتفقد مركز خدمات المستثمرين بالمنطقة الحرة
محافظ بورسعيد يتفقد مركز خدمات المستثمرين بالمنطقة الحرة
محافظ بورسعيد يتفقد مركز خدمات المستثمرين بالمنطقة الحرة
محافظ بورسعيد يتفقد مركز خدمات المستثمرين بالمنطقة الحرة
محافظ بورسعيد يتفقد مركز خدمات المستثمرين بالمنطقة الحرة
Advertisements

ترشيحاتنا

أهم الأخبار ..بعد صورتها شبه عارية تفاصيل أزمة لينا الفيشاوي مع والدها.. مرتضى منصور: كهربا لا يشرفنا.. وغارات أمريكية بسوريا والعراق

3 مواسم بـ 3 ملايين دولار.. الأهلى يقترب من إعلان ضم النيجيري إليكي

أخبار الرياضة ليلا.. قذائف رئيس الزمالك ضد اتحاد الكرة والأهلي.. خاتم وليد سليمان.. جماهير الإسماعيلي تسب المحمدي

زوجان يلقيان 15 ألف جنيه إسترليني فى القمامة.. ومفاجأة في انتظارهما

طريقك إلى الخلع.. 3 خطوات للتخلص من زوجك النكدي

بحضور الرئيس السيسي .. الأزهر يعقد مؤتمرا عالميا لتجديد الفكر الديني .. 28 يناير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسن عمره 68 عامًا يتبرع بكليته لصديقه.. صور

بملابس كاجوال .. منى ممدوح تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

هترجع الفلوس لو اطلقت.. رسالة عروس لمصور حفل زفافها تشعل مواقع التواصل