درة في حلقة الكريسماس من "الأجرة ورا"

استضاف أدهم غنيم في الحلقة الأخيرة لعام 2019 من برنامج "الأجرة ورا الفنانة درة، في حلقة بها أجواء الكريسماس.



تدور فكرة البرنامج الذي وصل لموسمه الرابع على Youtube، حول ركوب الضيف مع أدهم غنيم في جولة بالسيارة، يدور خلالها حوار بينهما في شكل أسئلة سريعة.



وتشارك درة في بطولة مسلسل بلا دليل، الذي يعرض من السبت إلى الأربعاء الساعة 7.30 مساء على قناة "سي بي سي"، والساعة 11 مساء على قناة "سي بي سي دراما" على تطبيق "WATCH iT".