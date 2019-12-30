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أخبار العالم

من موسكو.. تفاصيل اجتماع وزيري خارجية روسيا وإيران

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 02:12 م
لافروف وظريف
لافروف وظريف
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محمد علي
أجرى وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف ونظيره الإيراني جواد ظريف، محادثات حول عدد من القضايا في اجتماع عقد في موسكو اليوم، وفق ما أفادت به صحف إيرانية معارضة.

في الاجتماع ، أبرز كبير الدبلوماسيين الإيرانيين العلاقات الوثيقة والاستراتيجية بين البلدين ، قائلًا: "في هذا الموقف الدقيق ، فالعلاقات بين إيران وروسيا على أعلى المستويات، وإيران مصممة على تعزيز وتعميق هذه العلاقات".

وأضاف وزير الخارجية ظريف "على عكس الآخرين الذين يغذون انعدام الأمن والعنف، تسعى إيران وروسيا إلى تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة والعالم، ولدى الدولتين مبادرات إقليمية متشابهة ومتوازية".

كما وصف التدريبات البحرية المشتركة بين إيران وروسيا والصين، إنه تعاون من أجل السلام، مضيفًا "ستواصل الدولتان (إيران وروسيا) التعاون على جميع المستويات".

من جانبه ، قال لافروف إن زيارة ظريف إلى موسكو جاءت في الوقت المناسب، مشيرًا إلى أن "لدينا وجهات نظر مشتركة حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية ، والمبادرات السلمية للبلدين تؤكد ذلك".

والمواضيع الأخرى التي نوقشت في الاجتماع بين ظريف ولافروف شملت العديد من القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين طهران وموسكو ، والقضايا الإقليمية مثل الوضع في الخليج العربي وسوريا وأفغانستان.

لكن الاجتماع وبحسب الوارد من الصحف الإيرانية، لم يتطرق إلى الضربة الأمريكية على منشآت تابعة لجماعة حزب الله العراقي الذي تأسس في عام 2007، في العراق وسوريا، ومقتل عراقيين وإيرانيين في الغارات الأمريكية الخمس.
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