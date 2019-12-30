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أخبار البلد

وفد من الصحة يتفقد أعمال التطوير بمستشفى الفيروز التخصصي في طور سيناء

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 02:00 م
صدى البلد
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عبدالصمد ماهر
تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم، أعمال التطوير بمستشفى الفيروز التخصصي "المركز الطبي الحضري بطور سيناء سابقًا"، وذلك في إطار متابعة استعدادات تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، بمحافظة جنوب سيناء.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة راجعت مع الشركة المنفذة أعمال التطوير، وأبدت عددًا من الملاحظات الهامة التى من شأنها سرعة الإنتهاء من الأعمال فى أسرع وقت ممكن، وبما يساهم في حصول المريض على خدمة طبية ذات جودة.

وأضاف أن وزيرة الصحة والسكان، شددت على الانتهاء من كافة الأعمال وفقًا للجدول الزمني المحدد، كما وجهت بمراجعة القوى البشرية بالمستشفى ووضع خطة لتوفير كافة الاحتياجات من أعضاء الفريق الطبي، بهدف توفير كافة التخصصات الطبية، مؤكدةً أنه مع تطبيق التأمين الصحي الجديد لن يتم تحويل أي مريض خارج المحافظة لتلقي الخدمة الطبية.

وفي ذات السياق حرصت الوزيرة على الاستماع لمطالب المواطنين، ووجهت بالاستجابة لكافة مطالبهم، حرصًا منها على تذليل أي عقبات تواجه المرضى في تلقي الخدمة الطبية.


يذكر أن محافظة جنوب سيناء ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.
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