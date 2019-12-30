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حوادث

القبض على 3 أشخاص عثر بحوزتهم على تمثال فرعونى بـ 15 مايو

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 01:57 م
المتهمين
المتهمين
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محمد صبري
ألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة القبض على 3 أشخاص عثر بحوزتهم على تمثال فرعونى بـ15 مايو.

تبلغ لشرطة النجدة من شخص مجهول بحيازة أحد الأشخاص لسلاح ناري داخل سيارة تم تحديد لوحاتها بطريق الجيش بعد بوابات حلوان اتجاه القاهرة ، على الفور تم اتخاذ إجراءات النشر عن السيارة وتمكنت قوة أمنية والمعين بكمين 15 مايو ـ دائرة قسم شرطة 15 مايو من ضبط السائق وبصحبته 2 أخرين حال مرورهم من كمين مستقلين السيارة.

واقر السائق أن السيارة يعمل عليها كسائق بشركة أوبر ، وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على تمثال فرعوني صغير الحجم" مقلد ".

كما أقر بقيام المتهمان الثاني والثالث باستقلال السيارة قيادته من منطقة العاشر من رمضان / شرقية لتوصيلهما لطريق الكريمات نظير مبلغ مالى 700 جنيه , ونفى صلته بالتمثال المضبوط .

بمواجهة المتهمان الثاني والثالث بما جاء بأقوال الأول أيداها ، وأقرا بتحصلهما على التمثال بقصد استخدامه فى أعمال النصب على المواطنين .
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