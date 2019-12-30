شكري شيخاني يكتب:2020 عام انتهاء صلاحية استهبال شعوب المنظقة

مازال هناك الكثير من الساسة والحكام يتعاملون مع مؤيديهم وأنصارهم وشعوبهم على طريقة التزاكى والفهلوة.. بل واستهبال هؤلاء الشعوب باعتقادهم أن هذه الشعوب جهلة ومتخلفين وأنهم أي هؤلاء الساسة والحكام قد خلقهم الخالق بقالب وقام بكسره بعد أن استلموا هذا المنصب أو تلك المسؤولية وهذه كانت لب أغلب التحركات الشعبية التي جرت مع بداية الـ2011 والى الان وهذا ما شهدناه بالتتالي في السودان والجزائر ولبنان والعراق وقليل منه في المغرب والكثير الكثير منه قبل ذلك في سوريا ومصر واليمن.





وأحمد الله تعالى من كل قلبي ان قلب هذه الامة مصر الشقيقة قد تعافى سريعا وانتقلت مصر الشقيقة الى مرحلة البناء والاعمار افقيا وعاموديا وفي كل المجالات وتم كل ذلك باكرا..... ومادام قلب هذه الامة سليما معافى فسوف ينهض جسد هذه الامة مرة اخرى وباذن الله وبهمة ابناء سوريا واليمن والعراق الشرفاء والمخلصين سوف تتعافى هذه الدول وتنتهي هذه الكبوة وهي بمثابة الدرس التاريخي لهذه الامة هذا الدرس البليغ لكل حاكم ورئيس وامير وملك وسياسي بانه مع نهاية هذا العام 2019 يكون قد انتهى الدرس



