كل ما تريد معرفته عن مشروع نقابة التأمين الجماعي للعاملين بـ البترول



وبمقتضى التأمين الجماعي، يتم دفع مبلغ التأمين لكل شخص يشمله العقد وذلك حسب شروطه.



وتتمثل أهم محاور مشروع التأمين الجماعي الجديد كالتالي :



تغطية تأمينية بدون أعباء



يمنح العاملين تغطية تأمينية بدون أن يتحملوا أي أعباء مالية ، ويضمن الموظف أن يترك لأسرته مبلغًا يعينهم على الحياة في حالة وفاته مبكرًا أثناء الخدمة، أو خروج العامل على المعاش او في حالة الاصابة فيعيش بذلك مطمئنًا لا يفكر في حالة أسرته بعد وفاته.



ثلاثة شرائح



ينقسم مشروع التأمين الجماعي الي ثلاث شرائح، الأولى بقيمة مائة ألف جنية، الثانية بقيمة مائتي ألف جنيه، و الثالثة بقيمة أربعمائة ألف جنيه، وتأتى الفئات لتناسب ظروف كل زميل ليختار أي نظام للاشتراك فيه و يتم دفع الاشتراك شهريا طبقا لجداول الخبير الإكتواري حسب سن العامل المشترك والنظام المختار.



وأعلنت النقابة العامة للعاملين بالبترول عن فتح باب الاشتراك في نظام التأمين الجماعي للعاملين بقطاع البترول واكدت النقابة على العاملين لمن يرغب الاشتراك في هذا النظام التوجه الي مقر اللجان النقابية داخل الشركات لسحب استمارة واعتمادها من اللجنة التابع لها واستكمال جميع البيانات الخاصة بنظام التأمين.



ومع انتشار هذا القرار بين العاملين داخل شركات قطاع البترول كثرت بعض التساؤلات من العاملين على نظام هذا المعاش مؤكدين انه مثل التأمين الفردي مع شركات التأمين، ومن خلال التقرير التالي يجيب عمرو حسين، رئيس أمانة التأمينات الاجتماعية والقائم على هذا المشروع بالنقابة العامة للعاملين بالبترول، على التساؤلات المتعلقة بمزايا هذا النظام والعائد منه:



وقال عمرو حسين ان نظام التأمين الجماعي للعاملين داخل قطاع البترول، هو اختياري وليس إجباريا مثل ما تم من قبل مع المعاش التكميلي للعاملين، وسرعان ما جري عليه العاملون بعد فتره من تنفيذه لضمان عيشة كريمة للأسرة عند الخروج على سن المعاش، أو حالات المرض او الوفاه.



وأضاف ان هذا العقد يضمن للعميل، مبلغا ثابتا مضمونا حال الحياة في نهاية الخدمة او الوفاه ، وهذا المبلغ لا يتغير بالزيادة، أو النقصان حتى لو حدث الوفاه بعد التعاقد بيوم، وهذا يختلف عن العقود الفردية، حيث أن العقود الفردية تدفع للعميل مبلغ التأمين + الأرباح المتغيرة غير الثابتة في نهاية مدة العقد، ولا يستطيع تحديد مبلغ التأمين المستحق في نهاية المدة، لأنه يخضع لتوزيعات الأرباح المتغيرة من الشركة كل سنة، اما في حالة الوفاة في العقود الفردية، يدفع مبلغ التأمين + الأرباح السنوية حتى تاريخ وفاة المؤمن علية.



واعطي مثالا على ذلك في سن ٤٠ سنة يكون قسطا شهريا ٤٠٠ جنيه. مدة التعاقد ٢٠ سنة، في حالة العقد الجماعي مبلغ تأمين ٢٠٠ الف جنيه، يدفع في نهاية الخدمة اوالوفاة الطبيعية او بحادث او العجز الكلي نتيجة حادث او العجز الكلى نتيجة مرض،،



اما في حالة العقد الفردي مبلغ تأمين ٩٦ الف جنيه يدفع مبلغ التأمين + الأرباح المتغيرة حتى نهاية الخدمة + الأرباح حتى تاريخ الوفاة.



وحول ترك الخدمة او فسخ وثيقة التأمين الجماعي، قال عمرو حسين، في حالة عدم الرغبة باستكماله وثيقة التأمين، يقوم العامل بتصفية الوثيقة، ويقوم باسترداد قيمة التصفية للأقساط المسددة، وهي نسبة محدودة لكل سنة على حدة طبقا لمدة التأمين، والفترة التي قام المؤمن عليه بسداد الأقساط فيها، والمدة المتبقية لة حتى تاريخ استحقاق الوثيقة اي (نسبة من الأقساط المسددة قابلة للزيادة عن الأقسام المسددة او الفصل)



أما فى حالة انتقال العامل من شريحة الي شريحة أعلي، فقال عمرو حسين أن انتقال العامل من شريحة الي شريحة أعلي، خلال فترة التعاقد على أن يقوم بسدد الفرق بين الشريحتين، على سنة عند زيادة الشريحة، بمعني لو افترض، انه قام بشراء شريحة ١٠٠ الف جنيه، عند سن ٤٠ سنة وقام بزيادة الشريحة الي ٢٠٠ الف جنيه، عند سن ٤٥ سنة، اول ١٠٠ الف جنيه، سيقوم بسداد نفس القسط القديم على نفس سعر سن ال ٤٠ سنة، أما ال ١٠٠ الف جنيه الأخرى سيسدد أقساطها على سعر سن الـ ٤٥ سنة.



وفي حالة انتقال العامل من شركة الي شركة آخره، قال حسين إن نقل العامل من شركة، الي شركة هذا إجراء داخلي ليس لنا فيه اي دور او مشكلة، طالما ستظل الشركة الآخرة التابعة للنقابة العامة للبترول، تقوم بسداد الأقساط.



وإذا حصل العامل على اجازة بدون اجر او اجازة وضع ، قال حسين في حالة الاجازة يتم سداد الأقساط المطلوبة مقدما، او في مواعيد استحقاقها العادية طبقا لطريقة السداد المتفق عليه.



وعند توقف العامل عن العمل أو لأي أجرا كان او الحبس، أوضح حسين أنه يتم تطبيق مبلغ التأمين عليه، المنخفض السالف ذكره قبل ذلك في حالة انه توقف عن العمل، أو حبس بعد سنتين من التعاقد، وتظل الوثيقة سارية حالة الحياة او الوفاة بمبلغ كامل.



أما عند اشتراك العامل في وثيقة أخرى فردي هل يمكن تحويلة الي جماعي فإنه لا يجوز نقل أقساط التأمين الفردي الي التأمين الجماعي او العكس، لا يجوز الاشتراك، في أكثر من شريحة، يجوز زيادة الشريحة والانتقال الي شريحة أخري.



وعن الاشتراك للعاملين في اي وقت يجوز له الاشتراك، قال حسين، يجوز لأي زميل خاضع للنقابة العامة للبترول الاشتراك في اي وقت.



وأوضح حسين أن النظام بالفعل تم تنفيذه داخل الشركات، من خلال ملء استمارة الاشتراك والتي يتم سحبها من اللجان النقابية داخل الشركات.



واجري عمرو حسين تقسيمة على بعض الشرائح حيث يخصم في سن 30 سنة مبلغ 130 جنيها في المنحة + 130 جنيها في المرتب + 111 جنيها في الحافز + 892 جنيها في الأرباح السنوية.



منحة ومرتب 130× 24 = 3120 جنيها في السنة.



حافز 111 ×4 = 444 جنيها في السنة.



أرباح 892 جنيها في السنة.



(3120+444 +892)= (4456 ) سنويا 4456 ×30 سنة =133 الف جنيه يصرف 400 الف عند نهاية الخدمة.



اما عن شريحة 35 سنة يدفع العامل في المنحة 191 جنيها + مرتب 191 جنيها +حافر 164 جنيها +أرباح 1314 جنيها



منحة ومرتب 191×24 =4584 جنيها في السنة .



حافز 164×4=656 جنيها في السنة.



أرباح 1314 جنيها في السنة.



( 4586 +656 +1314) =6554 سنويا ×25 سنة 163850 جنيها يصرف 400 الف جنيه عند نهاية الخدمة





اما عن شريحة 40 سنة يدفع العامل منحة 294 + مرتب 294 + حافز 252 +أرباح 2016.



منحة ومرتب 294×24 = 7056 جنيها في السنة.



حافز 4 ×252 = 1008 جنيهات في السنة.



أرباح 2016 جنيها في السنة.



( 7056+ 1008 +2016)= 10080 سنويا ×20 سنة =201600 يصرف 400 الف عند سن المعاش.



اما عن شريحة 45 سنة يدفع العامل منحة 478 + مرتب 478 +حافز 410 +أرباح 3282.



مرتب ومنحة 478 ×24 =11472 جنيه في السنة.



حافز 410×4 =1640 جنيها في السنة.



أرباح 3282 جنيها في السنة



( 11472+1640+3282) =16394 سنويا × 15 سنة = 245.910 الف يصرف 400 الف جنيه عند خروج سن المعاش



اما في الحالات الأخرى يصرف المبلغ كامل بعد مرور يوم من التعاقد دون العرض على لجان طبية غير الخاضعة للعقد.

يعد مشروع التأمين الجماعي بقطاع البترول توفير الحماية الاجتماعية للعاملين بالقطاع، لسد الفجوة التي يهوون في اعماقها، إثر خروجهم الي المعاش.