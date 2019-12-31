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ديني

نصائح دار الافتاء لاستقبال العام الجديد

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 02:03 ص
نصائح استقبال العام
نصائح استقبال العام الجديد.. الإفتاء ترد
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محمد شحتة
نصائح استقبال العام الجديد .. نصح الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الجميع بأن يقفوا مع أنفسهم وقفة محاسبة للنفس وتقييم العلاقة مع الله تبارك وتعالى والتوبة والندم على ما فات من تققصير.

كيفية استقبال العام الجديد
على الإنسان أن يعلم أنه في هذه الدنيا ترس في آلة، وكما قال ابن عطاء الله السكندري "لا تكون كحمار الرحى، يتحرك فيعود إلى حيث بدأ" فيقطع عشرات الكيلو مترات ويعود مرة أخرى إلى حيث بدأ فلا يقطع الكيلو مترات في طريق مستقيم.

كما ينبغي التشمير عن ساعد الجد في خدمة الوطن، والوعي بالتحديات التي تواجهنا، والاستعداد للتضحية في سبيله، والعمل على كل ما يسهم في قوته وعزته بالبناء والتعمير، والجد والاجتهاد وإتقان العمل، التخطيط الجيد على المستوى الشخصي والمؤسسي لعام قادم ، مع حسن ترتيب الأولويات ، وبناء الخطط العملية الطموحة والقابلة للتنفيذ معًا.

إدراك قيمة الوقت
وعلى المسلم أن يعرف قيمة إدراك الواقع وطبيعته ومتغيراته، والأخذ بآليات التعامل العلمية العصرية معه، و العمل معًا على ترسيخ فقه العيش المشترك والمواطنة المتكافئة بين أبناء الوطن جميعا دون تمييز على أساس الدين أو اللون أو الجنس، وتعميق معاني ومفاهيم الولاء والانتماء الوطني، ومراقبة الله عز وجل في السر والعلن، والحرص على مرضاته سبحانه وتعالى، والثقة بما عنده أوثق مما هو في أيدينا: " ما عندكم ينفد وما عند الله باق ".

وينبغي عليه مسابقة الزمن في الإنجاز، والعمل المستمر على تطوير الذات واكتساب مزيد من الخبرات، فكل عام لا تتطور فيه ذاتك أو تتوقف فيه عن التطوير يسبقك العام بعشرة أعوام وربما مائة عام أو حتى يتجاوزك الزمن في عالم شديد التطور شديد التسارع، لا يتنظر الواقفين ولا المترددين ولا غير المقتحمين.
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