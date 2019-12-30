2019 أمنت احتياجات مصر من الغاز ومنتجات البترول وتخفيض الاستهلاك 3.1 %

تسعير الغاز لتشجيع الصناعات







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شهد العام 2019 استمرار الاستقرار الكامل للسوق المحلية، حيث تم تغطية احتياجات المواطنين وقطاعات الدولة المختلفة من المنتجات البترولية والغاز.وقد بلغ إجمالى ما تم استهلاكه حوالى 76 مليون طن ( منها كمية حوالى 2ر30 مليون طن من المنتجات البترولية وحوالى 45.7 مليون طن من الغاز الطبيعى).. ولاستكمال تغطية احتياجات الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية خلال عام 2019 فقد تم استيراد كمية تبلغ حوالى7ر11 مليون طن من المنتجات البترولية بقيمة حوالى 8ر6 مليار دولار.وتجدر الإشارة إلى انخفاض إجمالي الاستهلاك من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى بنسبة حوالى 1ر3% عن العام السابق كنتيجة مباشرة لقرار الدولة بتطبيق المرحلة الأخيرة من البرنامج الإصلاحى لهيكل تسعير المنتجات البترولية وإزالة التشوهات السعرية مما ساهم فى ترشيد الاستهلاك.الإصلاح الهيكلى لتسعير المنتجات البترولية وإزالة التشوهات.شهد العام تطبيق المرحلة الأخيرة من البرنامج الإصلاحى لهيكل تسعير المنتجات البترولية وإزالة التشوهات السعرية، وهو ما ساهم بقوة فى ترشيد الاستهلاك وتحرير السوق وجذب الاستثمارات ، وقد تم لأول مرة اعتماد تطبيق آلية التسعير التلقائى للمنتجات البترولية عن طريق اللجنة المعنية بمراجعة وتحديد أسعار الوقود بشكل ربع سنوي فى 5 يوليو 2019 والتي عقدت اجتماعها مرتين الأول في يوليو والثانى فى أكتوبر الماضى.فى أكتوبر الماضى قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة تضم عددًا من الوزراء المعنين بأسعار الطاقة، وذلك بهدف تحديد أسعار الطاقة المقدمة للمصانع لتشجيع الاستثمار تعمل على مراجعة أسعار الطاقة المقدمة للمصانع بشكل دورى كل ستة أشهر، وتم تخفيض سعر الغاز لبعض الصناعات لتصل إلى 6 دولار لصناعة الإسمنت و5ر5 دولار للمليون وحدة حرارية لصناعات الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس والسيراميك والبورسلين بما يعمل على إعطاء دفعات للاستثمار الصناعى والمساهمة في زيادة الإنتاج والصادرات خاصة وأن الطاقة هى المحرك الرئيسى للأنشطة الإنتاجية والصناعية.