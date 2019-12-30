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محافظات

محافظ الدقهلية يشهد الاحتفال باليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 03:41 م
لدكتور أيمن مختار
لدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
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همت الحسينى
بعث الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية رسالة شكر وتقدير إلي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على دعمه المستمر لذوي الهمم والاهتمام بهم في مختلف المجالات في سابقة لم تحدث من قبل .

جاء ذلك خلال مشاركة محافظ الدقهلية اليوم في الاحتفال باليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة بنادي المهندسين بحضور المحاسب السيد عبدالفتاح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والنائب نبيل الجمل عضو مجلس النواب وعدد من أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة .

وقال محافظ الدقهلية في كلمته انتم طاقة أمل ونور لنا جميعًا نستمد قوتنا وعزيمتنا من خلالكم نتعلم كل يوم من اصراركم على تحدي الصعاب والنجاح ومواصلة العطاء .

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن أكبر العلماء والمفكرين والفنانين من أصحاب الهمم وخير مثال على ذلك الأديب الكبير طه حسين، ووجه تحية اعزاز وتقدير لكل امهات ذوي الهمم على رعايتهم واهتمامهم بهم وأكد علي أن هذا شرف اختص الله به أمهات دون غيرهم .

وتفقد محافظ الدقهلية معرض منتجات أصحاب القدرات الخاصة بمشاركة أكثر من 10 جمعيات أهلية وخيرية ووجه لوكيل وزارة التضامن الاجتماعي بضرورة إقامة مثل هذه المعارض شهريًا،وفي ختام الحفل قام بتوزيع شهادات تقدير وهدايا علي أصحاب الهمم .
محافظ الدقهلية يشهد الاحتفال باليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة
محافظ الدقهلية يشهد الاحتفال باليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة
محافظ الدقهلية يشهد الاحتفال باليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة
محافظ الدقهلية يشهد الاحتفال باليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة
محافظ الدقهلية يشهد الاحتفال باليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة
محافظ الدقهلية يشهد الاحتفال باليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة
محافظ الدقهلية يشهد الاحتفال باليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة
محافظ الدقهلية يشهد الاحتفال باليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة
محافظ الدقهلية يشهد الاحتفال باليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة
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