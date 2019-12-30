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محافظات

شكاوى من انتشار القمامة بشوارع طنطا.. والأهالي لـ محافظ الغربية: أنقذونا من النباشين.. صور

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 04:41 م
انتشار القمامة بشوارع
انتشار القمامة بشوارع طنطا
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أحمد على
شهدت شوارع وميادين طنطا في الغربية اليوم، انتشار أكوام القمامة وتلال القاذورات بشارع عثمان بن عفان بمنطقة شارع النحاس في حي أول طنطا مما أثار حفيظة المواطنين ودفعهم إلى التقدم بشكاوى رسمية إلى غرف العمليات والطوارئ بديوان المحافظة.

ورصدت "صدى البلد" انتشار أكوام وتلال القمامة في شوارع المنطقة السكنية وسط تجمع الكلاب الضالة والقطط والهاموش والحشرات بجانب انتشار ظاهرة النباشين في الساعات الأولي من كل صباح وهو ما أصاب المواطنين بحالة من الاستياء والغضب الشديدين.

وناشدت عزه محمد موظفة حكومية بالتربية والتعليم بطنطا، الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية بضرورة تدشين سلسلة من حملات النظافة لاحتواء مشكلات المواطنين وتلبية رغباتهم بشارع عثمان بن عفان.

في المقابل وجه محافظ الغربية تعليماته إلى القيادات التنفيذية بضرورة شن حملات نظافة دورية والدفع بمعدات ولودرات لتغطية كل المناطق السكنية على مستوى مدينة طنطا حفاظا على المظهر الحضاري بالمدينة خلال المرحلة المقبلة.
شكاوى من انتشار القمامة بشوارع طنطا.. والأهالي لـ محافظ الغربية: أنقذونا من النباشين.. صور
شكاوى من انتشار القمامة بشوارع طنطا.. والأهالي لـ محافظ الغربية: أنقذونا من النباشين.. صور
شكاوى من انتشار القمامة بشوارع طنطا.. والأهالي لـ محافظ الغربية: أنقذونا من النباشين.. صور
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