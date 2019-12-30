أفضل 3 لقطات للعائلة المالكة البريطانية في عام 2019.. شاهد













اختار "روك" كذلك لقطة للأمير "ويليام" وزوجته "كيت ميدلتون" خلال زيارة لمسجد "بادشاهي" بمدينة "لاهور" في باكستان في شهر أكتوبر الماضي من ضمن اللقطات المفضلة بالنسبة إليه.



3. دوقة ساسكس في جامعة "جوهانسبرج"



أشار المصور إلى أن صورة دوقة ساسكس "ميجان ماركل" أثناء زيارة جامعة "جوهانسبرج" في جنوب إفريقيا، تعد بدورها من ضمن اللقطات المفضلة إليه، وذلك بسبب الإضاءة الطبيعية، التي أدت إلى التقاط صورة لافتة للنظر حقًا.

2. دوق ودوقة كامبريدج خارج مسجد "بادشاهي" في باكستاناختار "روك" كذلك لقطة للأمير "ويليام" وزوجته "كيت ميدلتون" خلال زيارة لمسجد "بادشاهي" بمدينة "لاهور" في باكستان في شهر أكتوبر الماضي من ضمن اللقطات المفضلة بالنسبة إليه.3. دوقة ساسكس في جامعة "جوهانسبرج"أشار المصور إلى أن صورة دوقة ساسكس "ميجان ماركل" أثناء زيارة جامعة "جوهانسبرج" في جنوب إفريقيا، تعد بدورها من ضمن اللقطات المفضلة إليه، وذلك بسبب الإضاءة الطبيعية، التي أدت إلى التقاط صورة لافتة للنظر حقًا.

كشف مصور العائلة المالكة البريطانية "تيم روك" مؤخرًا عن مجموعة مختارة من الصور التي التقطها للعائلة المالكة على مدار عام 2019، والتي تعتبر المفضلة بالنسبة إليه؛ وأشار "روك" إلى أنه فخور بشكل خاص باللقطات التي ظهر فيها أفراد العائلة المالكة مبتسمين.وأفردت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تقريرًا يتناول أفضل 3 لقطات للعائلة المالكة في عام 2019، وهي كالتالي:1. الملكة إليزابيث الثانية في متحف العلوم بالعاصمة البريطانية لندنأكد "روك" على أنه فخور بشكل خاص بهذه الصورة للملكة "إليزابيث الثانية"، والسبب وراء ذلك يرجع إلى أنه في غضون ساعة من التقاطه لهذه الصورة، تلقى رسالة من رئيس تحرير مجلة "Majesty"، أخبره فيها بشأن استخدامها على غلاف المجلة.وأفادت "ديلي ميل" بأنه تم التقاط هذه الصورة في شهر مارس الماضي، خلال زيارة الملكة إلى متحف العلوم في لندن.من جانبه، أوضح مصور العائلة المالكة أنه قد يكون من السهل التقاط صورة للملكة تبدو فيها جادة، ولذلك فهو دائمًا ما يسعد بالتقاط صورة تظهر فيها مبتسمة؛ وتابع موضحًا أنه تم التقاط هذه الصورة بعد لحظات من تلقي الملكة باقة زهور، ولحسن الحظ، فقد تمكن من تصويرها بشكل واضح وهي تحمل الزهور على الرغم من الحشود التي كانت متواجدة.