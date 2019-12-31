الفرق بين الفتوى والحكم .. الشيوخ يخلطون بينهما

الفرق بين الفتوى والحكم .. أكد الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أنه ينبغي على المتصدرين للفتوى التفريق بين الشربعة والقانون، منوها أنه طالما هناك إصرار من بعض الشيوخ على عدم التفرقة بينهما فلن يكون هناك إصلاح وتجديد للخطاب الديني.
الفرق بين صلاة الاستخارة وصلاة الحاجة
وأضاف سعد الدين الهلالي، في لقاء تليفزيوني له، أن القانون ليس مضاد أو مناظر للشريعة، منوها أن القانون له كتاب أما الشريعة فلا يوجد لها كتاب وإنما هي فقه وفتاوى منتقاة وهذه الفتاوى آراء فقهية ليست معصومة من الخطأ وإنما يقوم أصحابها بإعلاء شأنها وعصمتها.
أشار إلى أنه ينبغي على الشيوخ ألا يصدروا آرائهم الفقهية بأنها رأي الشرع وعليهم أن يؤكدوا أنه رأي فقهي خاص بهم وهناك فقهاء آخرين لهم آراء مختلفة.
الفرق بين الفتوى والحكم
لابد من التفريق بين الحكم الشرعى والفتوى، فلكل حالة فتوى خاصة بها وأن المفتى قد يرى فى سائل مالا يرى فى غيره من السائلين، والنبى كان يأتيه الشخص فيسأله عن أفضل الأعمال، فينصح الأول بالصلاة على الوقتها، وينصح أخر بعدم الغضب، وينصح ثالث بالجهاد.
الفرق بين جمع الصلاة وقصرها
كما أنه لابد من التفرقة أيضا بين الأمور التى تحمل طابع شخصى وخاص وبين الأمور التى تتعلق بالحالات العامة.
الفرق بين زكاة الفطر والمال
زكاة الفطر مُتعلقة بالأبدان وزكاة المال متعلقة بالمال، وزكاة المال تجب على من يملك المال، لكن زكاة الفطر تجب على من تلزمه النفقة -أسرته-.
وزكاة المال يشترط لوجوبها النصاب، وهو أن يبلغ المال ما يعادل قيمته85 جرامًا من الذهب عيار 21، وأن تمر عليه سنة هجرية، أما زكاة الفطر فيكفي في وجوبها أن يكون الشخص عنده قوت يومه -طعام يكفيه هو أسرته في هذا اليوم-.
الفرق بين الحُلم والرؤيا في المنام.. فيديو
زكاة الفطر تصرف للفقراء والمساكين فقط، بينما تتنوع مصارف زكاة المال إلى الأصناف الثمانية وما يندرج تحتها.
أما الصدقة فهي تطوع وليست واجبة وتختلف الصدقة عن الزكاة في أنها يجوز دفعها لغير المصارف الثمانية فيجوز دفعها للمصالح العامة ولغير المسلم وللوالدين ونحو ذلك.
الفرق بين الروح والنفس
النفس هى الذات والروح هو الجسد الذى به قوام الحياة فالنفس أحيانًا تطلق ويراد بها الروح لكن النفس هى الذات، والذات قد يعتريها أحوال فتارة تكون مطمئنة وتارة تكون لوامة وتارة تكون أمارة بالسوء.
الفرق بين وسوسة النفس وسوسة الشيطان؟
الذي سيحاسب فى الإنسان ليس الجسد أو الروح وإنما "النفس"، فهى محل للحساب ولها درجات من الخير والشر.
الفرق بين صلاة الاستخارة وصلاة الحاجة
وأضاف سعد الدين الهلالي، في لقاء تليفزيوني له، أن القانون ليس مضاد أو مناظر للشريعة، منوها أن القانون له كتاب أما الشريعة فلا يوجد لها كتاب وإنما هي فقه وفتاوى منتقاة وهذه الفتاوى آراء فقهية ليست معصومة من الخطأ وإنما يقوم أصحابها بإعلاء شأنها وعصمتها.
أشار إلى أنه ينبغي على الشيوخ ألا يصدروا آرائهم الفقهية بأنها رأي الشرع وعليهم أن يؤكدوا أنه رأي فقهي خاص بهم وهناك فقهاء آخرين لهم آراء مختلفة.
الفرق بين الفتوى والحكم
لابد من التفريق بين الحكم الشرعى والفتوى، فلكل حالة فتوى خاصة بها وأن المفتى قد يرى فى سائل مالا يرى فى غيره من السائلين، والنبى كان يأتيه الشخص فيسأله عن أفضل الأعمال، فينصح الأول بالصلاة على الوقتها، وينصح أخر بعدم الغضب، وينصح ثالث بالجهاد.
الفرق بين جمع الصلاة وقصرها
كما أنه لابد من التفرقة أيضا بين الأمور التى تحمل طابع شخصى وخاص وبين الأمور التى تتعلق بالحالات العامة.
الفرق بين زكاة الفطر والمال
زكاة الفطر مُتعلقة بالأبدان وزكاة المال متعلقة بالمال، وزكاة المال تجب على من يملك المال، لكن زكاة الفطر تجب على من تلزمه النفقة -أسرته-.
وزكاة المال يشترط لوجوبها النصاب، وهو أن يبلغ المال ما يعادل قيمته85 جرامًا من الذهب عيار 21، وأن تمر عليه سنة هجرية، أما زكاة الفطر فيكفي في وجوبها أن يكون الشخص عنده قوت يومه -طعام يكفيه هو أسرته في هذا اليوم-.
الفرق بين الحُلم والرؤيا في المنام.. فيديو
زكاة الفطر تصرف للفقراء والمساكين فقط، بينما تتنوع مصارف زكاة المال إلى الأصناف الثمانية وما يندرج تحتها.
أما الصدقة فهي تطوع وليست واجبة وتختلف الصدقة عن الزكاة في أنها يجوز دفعها لغير المصارف الثمانية فيجوز دفعها للمصالح العامة ولغير المسلم وللوالدين ونحو ذلك.
الفرق بين الروح والنفس
النفس هى الذات والروح هو الجسد الذى به قوام الحياة فالنفس أحيانًا تطلق ويراد بها الروح لكن النفس هى الذات، والذات قد يعتريها أحوال فتارة تكون مطمئنة وتارة تكون لوامة وتارة تكون أمارة بالسوء.
الفرق بين وسوسة النفس وسوسة الشيطان؟
الذي سيحاسب فى الإنسان ليس الجسد أو الروح وإنما "النفس"، فهى محل للحساب ولها درجات من الخير والشر.